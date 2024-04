Mbappé voulait s’accrocher, le PSG l’a dégoûté

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses récentes performances, Kylian Mbappé a peut-être des circonstances atténuantes. Certains observateurs estiment que le Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique n’ont rien fait pour mettre l’attaquant dans les meilleures conditions.

Dans les grands rendez-vous non plus, Kylian Mbappé ne répond pas aux attentes. L’attaquant du Paris Saint-Germain, notamment décevant lors du choc face à l’Olympique de Marseille (victoire 0-2), est cette fois passé à côté de son quart aller de Ligue des Champions perdu contre le FC Barcelone (2-3) mercredi. Le Français n’est donc pas épargné par les critiques, alors que d’autres observateurs lui voient des circonstances atténuantes.

Mbappé a-t-il déjà lâché le PSG ?



🗣 @DDouillet : "Je pense qu'il ne veut pas lâcher le PSG, mais il est obligé de le faire." pic.twitter.com/9cGapGvEZa — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) April 13, 2024

Sur le plateau des Grandes Gueules du Sport de RMC, David Douillet a en effet accusé le Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique pour le traitement infligé depuis l’annonce de son départ. « C'est compliqué pour lui parce qu'il a déjà la tête à la fenêtre, ce n'est plus le nez c'est la tête... Peut-être même la moitié du corps, a commenté le chroniqueur. Et puis il y a eu des événements décisionnels en cascade. J'ai le sentiment que c'est le PSG qui a déjà lâché Kylian Mbappé. Donc dans ces conditions, se motiver pour un athlète comme lui, ce n'est pas simple, quand on sait qu'on n'est pas le centre. »

Mbappé plombé par le PSG

« Parce qu'un joueur comme lui, qui est un des meilleurs joueurs du monde, normalement dans ce qu'on voit dans le monde du foot, on construit l'équipe autour du meilleur. Et ce n'est plus du tout le cas, c'est un joueur lambda. Donc c'est déstabilisant pour lui. Les décisions qui sont prises par Luis Enrique sont déstabilisantes, sa place est déstabilisante, il est déstabilisé... Pour moi, c'est logique qu'il soit dans cet état-là. Je pense qu'il ne veut pas lâcher le PSG mais il est obligé de le faire parce qu'il n'y a rien qui le rattache aujourd'hui, ne serait-ce que dans le jeu au PSG », a dénoncé David Douillet.