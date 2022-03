Mbappé, une offre pour cacher l'échec du Qatar ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Selon les informations du Parisien, le PSG a soumis une offre mirobolante à 200 millions d’euros à Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour retenir Kylian Mbappé et il le prouve à son attaquant de 23 ans. En effet, le Qatar a débloqué 200 millions d’euros pour convaincre l’ancien Monégasque de prolonger. Dans le détail, Paris propose un salaire annuel de 50 millions d’euros à Kylian Mbappé pendant deux ans en plus d’une prime à la signature estimée à 100 millions d’euros. Financièrement, le n°7 du PSG ne trouvera pas mieux. Avec cette offre colossale, le Paris Saint-Germain a-t-il une chance de retenir son poulain, courtisé avec assiduité par le Real Madrid et qui sera libre de tout contrat au mois de juin ? Pour l’agent de joueurs Bruno Satin, il s’agit avant tout d’un énorme coup de communication de la part du Qatar, qui souhaite donner l’impression d’avoir tout tenté malgré le très probable départ de Kylian Mbappé.

Une offre sans y croire du Qatar à Mbappé

Est-ce qu'il y a un joueur plus fort que Kylian Mbappé à l'heure actuelle ? pic.twitter.com/W6N2cQxG0M — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 26, 2022

« Je ne sais pas où est la normalité dans cette offre. On est en train de parler du joueur qui plane sur la saison du PSG, qui est clairement l’un des meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle. De surcroit, il est jeune donc c’est aussi l’avenir. Après, sincèrement, je pense qu’il y a beaucoup de communication là-dedans de la part du Paris Saint-Germain qui montre que le club essaie de rester actif. Pour moi, le truc est plié depuis longtemps, même si j’aimerais, je ne le vois pas rester. Ce n’est que de la communication pour dire ‘regardez, on essaie’. C’est un camouflet pour le Qatar. Dans sa tête, je pense que les choses sont claires depuis longtemps. Je pense qu’il s’est déjà engagé avec le Real Madrid » a expliqué sur l’antenne de Canal+ l’agent de joueurs, pour qui Kylian Mbappé a déjà rejoint mentalement le Real Madrid. Un terrible aveu pour le PSG à l’heure où les supporters se mettent plus que jamais à croire en une prolongation de leur attaquant.