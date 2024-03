Mbappé sur le banc contre l'OM, Luis Enrique n'a pas peur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique n'est pas du genre à se laisser dicter ses choix, et encore moins avant un OM-PSG. Kylian Mbappé pourrait le comprendre au Vélodrome.

Kylian Mbappé a régulièrement été le bourreau de l'Olympique de Marseille, et c'est en son absence que l'an passé le club phocéen avait réussi à éliminer Paris en Coupe de France. Mais Luis Enrique n'est pas un entraîneur comme les autres, et si Thomas Tuchel avait eu le cran de mettre le numéro 7 parisien sur le banc lors du OM-PSG d'octobre 2018, c'était pour sanctionner le joueur coupable d'être arrivé en retard à la causerie. Piqué au vif, Mbappé avait marqué dès son entrée en jeu. A la veille du classico de Ligue 1, Luis Enrique a été interrogé sur la possibilité que sa star offensive ne soit pas titulaire dimanche soir au Vélodrome (20h45 sur Prime Vidéo). Et cette fois, pas besoin d'un retard ou d'une éventuelle sanction pour éventuellement justifier un tel choix de la part du technicien du PSG.

Le PSG sans Mbappé contre l'OM, Luis Enrique est mystérieux

🗣️ Luis Enrique : « Conscient de l'importance du Classique »



L’entraîneur du Paris Saint-Germain a répondu aux questions de PSG TV et des médias avant #LeClassique ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 30, 2024

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait partir du PSG en fin de saison, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain a décidé de tester son équipe sans l'attaquant vedette, du moins en Ligue 1. Et même si c'est l'OM, rival éternel des champions de France, qui se présente sur la route, Luis Enrique reste droit dans ses bottes. « Tout est possible dans la vie. Ce dont je suis conscient, c’est de l’importance du clasico pour nos supporters, pour le club et cette rivalité historique. Mon désir, c’est que tout se passe pour le mieux, qu’il y ait du spectacle et qu’on voit un très bon match de foot entre deux très bonnes équipes. Notre objectif, c’est d’aller gagner ce match contre notre éternel rival. Mais en tant que responsable de mon équipe et au sein du club, je dois voir très clairement ce match, mais aussi avoir une vision générale de ce qui est le mieux pour nous, c’est ça mon travail. Je dois prendre une décision et je le ferai en pensant à ce que moi, je considère comme le meilleur pour l’équipe. Cela signifie qu’il y a des gens qui ne sont pas d’accord comme toujours, mais, bien sûr, on va aller à Marseille pour être compétitif et donner une grande joie à nos supporters », a prévenu, en conférence de presse, le technicien du Paris Saint-Germain, qui laisse clairement envisager qu'il pourrait débuter sans Kylian Mbappé contre l'Olympique de Marseille. Nul doute qu'un tel choix fera du bruit surtout si l'OM réussit à coincer le PSG.