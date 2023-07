Mbappé sort du silence et répond à une star

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans le bras de fer à distance entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé, le joueur français est pour l'instant resté totalement silencieux, se contenant de s'arrêter pour saluer des supporters à la sortie du camp d'entraînement. Mais ce lundi soir, l'attaquant est sorti de son mutisme d'une drôle de façon.

Giannis Antetokounmpo, la star des Bucks, était d'humeur badine ce lundi puisque le basketteur grec a envoyé un message aux dirigeants d'Al-Hilal, censés avoir proposé un salaire de 700 millions d'euros à Kylian Mbappé et 300 millions d'euros au PSG pour le transfert. « Al Hilal, vous pouvez me prendre. Je ressemble à Kylian Mbappé », s'est amusé celui qui est l'une des stars de la NBA et gagne 228 millions de dollars sur 5 ans depuis la saison 2021-2022. Ce message a évidemment été remarqué par tout le monde, et forcément par Kylian Mbappé, fan de basket américain et dont certains pensent qu'il gère sa carrière en mode NBA.

Mbappé en mode NBA au PSG

Visiblement, cette demande de Giannis Antetokounmpo a fait rigoler le numéro 7 du Paris Saint-Germain, puisque le joueur a répondu au tweet du joueur grec en alignant les smileys avec des rires. Même s'il a été mis au placard par le PSG, Kylian Mbappé n'est visiblement pas déprimé par cette situation où il est en position de force, puisque Nasser Al-Khelaifi ne peut rien lui imposer, sauf à rester dans les tribunes pendant un an et prendre le risque de ne pas jouer l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris, où il pouvait croiser Giannis Antetokounmpo et l'équipe de Grèce dans le village des athlètes.