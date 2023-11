Mbappé rentre à Paris avec un terrible surnom

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG est tombé mardi soir à San Siro, et même Kylian Mbappé a semblé absent face à une équipe que Paris avait balayée il y a quelques semaines. Le numéro 7 parisien avait déjà été invisible à Newcastle.

Le Paris Saint-Germain est toujours bien placé dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions malgré sa défaite en Italie, même si les champions de France n’ont plus le droit à l’erreur lors des deux derniers matchs à jouer dans leur poule, ce sera contre Newcastle et à Dortmund. Et pour cela, Luis Enrique devra compter sur un Kylian Mbappé nettement plus incisif que celui vu contre Milan. Car tout comme lors de la défaite en Angleterre, lors de cette campagne de C1, le meilleur buteur de l’histoire de PSG était invisible contre Olivier Giroud et ses coéquipiers. Et cela lui vaut des critiques sévères dans les médias.

Dans Le Parisien, Kylian Mbappé a échappé à la plus mauvaise note uniquement parce que Manuel Ugarte a touché le fond. Sinon, l’attaquant français a un 3,5 sur 10 et un commentaire acidulé : « Décevant, il a manqué d’efficacité pour porter son équipe ». Pour L’Equipe, la note est moins sévère (4 sur 10), le quotidien sportif, dans sa version écrite, lui trouvant tout de même des qualités : « Une première demi-heure où il fut entreprenant et très disponible, avec un souci de ne pas trop porter le ballon. La suite fut nettement insuffisante. Il a fait peu de différences, manqué d'imagination dans les combinaisons ou cherché la solution individuelle dans des situations compliquées. » Mais sur la chaîne télé du même média sportif, cela a tiré à balles réelles sur Kylian Mbappé, qui a même été qualifié du surnom de « Casper », en référence au fantôme du dessin animé.

Mbappé traité de Casper

Dans L’Equipe du Soir, le débat a fait rage sur la performance de Kylian Mbappé à San Siro contre l’AC Milan. « On fait un débat sur Mbappé moyen, mais fallait-il le faire sur Mbappé Casper, Mbappé nul, Mbappé invisible ? », s’est d’abord interrogé Olivier Ménard, avant de laisser la parole aux journalistes et aux consultants. « C’est comme si Kylian Mbappé n’arrivait plus à peser sur ces matchs-là. Or, le joueur qu’il est devrait l’obliger à peser régulièrement. On a l’impression, sans doute fausse, qu’il a même renoncé à peser ou presque. Comme si autour de lui, il n’y avait pas les conditions et qu’il disait : « écoutez je vous laisse ma carte ». Il y a une forme de renoncement », constatait Grégory Schneider, journaliste de Libération.

Envoyé spécial de L'Equipe à Milan, Giovanni Castaldi n'était guère plus tendre avec Kylian Mbappé. « Il n’a pas fait un bon match et c’est incroyable le parallèle avec Dembélé. Dembélé n’a pas de stat, mais il pèse sur cette équipe, alors que Mbappé a des stats, mais il n’arrive pas à peser dans cette équipe. Mais il n’arrive pas à trouver sa place dans l’équipe de Luis Enrique. Il est passé de boussole du PSG où il tenait l’équipe à bouts de bras, à un joueur qui disparait », faisait remarquer le journaliste de la chaîne sportive. « On a l’impression qu’il a perdu sa détermination Quand ça chauffe en cuisine, il passe le tablier », concluait Ludovic Obraniak.