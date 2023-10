Mbappé prolongé et transféré, le PSG est prêt à négocier

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Même si la tension de l'été dernier est retombée, l'avenir de Kylian Mbappé au PSG reste flou. Le Français n'a pas prolongé son contrat et risque de partir en juin. Le PSG s'est presque résolu à cette idée, négociant déjà la sortie de son attaquant.

Faut-il déjà se résoudre au départ de Kylian Mbappé du PSG l'été prochain ? En tout cas, tout le monde fait comme si. Les observateurs n'imaginent pas le Français au sein du club parisien la saison prochaine. Les supporters parisiens ne l'estiment plus forcément indispensable. Mais, surtout, le PSG n'est plus vraiment actif dans le dossier après un été à montrer les muscles devant son joueur. Kylian Mbappé est le seul décideur, pouvant prolonger son contrat dans les prochains mois ou attendre l'expiration de ce dernier tranquillement. Si le PSG ne peut l'empêcher de partir, il peut le convaincre de rapporter quelque chose aux Parisiens.

Mbappé contre Tchouaméni, l'échange malin du PSG

En effet, comme le rapporte le média catalan El Nacional, le PSG prépare son plan pour récupérer quelque chose lors du départ de Mbappé. Tout d'abord, le club parisien veut se mettre d'accord avec son attaquant pour qu'il évite de quitter Paris gratuitement l'été prochain. Mbappé prolongerait son contrat cet hiver en échange d'un engagement du PSG à le transférer cet été au club désiré par le Français. Les dirigeants parisiens ne veulent toutefois pas d'argent mais un joueur, Aurélien Tchouaméni.

Selon El Nacional, ils veulent échanger Mbappé avec le milieu français du Real Madrid cet été. Une idée intelligente qui pourrait convenir à tous les acteurs du dossier. Mbappé irait dans le club de ses rêves, le PSG récupérerait un milieu si nécessaire à son animation. Le Real Madrid éviterait de payer un transfert et surtout une conséquente prime à la signature. Enfin, Tchouaméni quitterait le Real, un club où il n'est plus si désiré, pour un projet français ambitieux à Paris. Le plan parfait au mercato pour que le PSG et Kylian Mbappé puissent se quitter bons amis l'été prochain.