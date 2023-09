Mbappé plus fort que le PSG, Al-Khelaïfi a perdu

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est le grand gagnant de l’été au PSG puisque l’international français a obtenu ce qu’il voulait : un mercato sur mesure et le droit de rester une dernière année à Paris en jouant, sans prolonger pour autant.

Si quelqu’un en doutait, Kylian Mbappé est bien le grand gagnant de l’été au Paris Saint-Germain après un mercato mouvementé, perturbé par les clashs et les mises à l’écart. Ejecté du groupe parisien dirigé par Luis Enrique pour le stage au Japon, l’international français s’était vu poser un ultimatum par la direction du club. Nasser Al-Khelaïfi avait été ferme au début du mois de juillet : Kylian Mbappé avait 2 à 3 semaines pour prolonger… ou partir. Le championnat a commencé sans l’international français, finalement réintégré dès la deuxième journée et qui caracole déjà en tête du classement des buteurs.

Mais l’ancien Monégasque n’a pas prolongé pour autant, il ne s’est pas non plus engagé à le faire. En renonçant simplement à ses primes de fidélité, Kylian Mbappé a gagné le droit de revenir dans l’équipe de Luis Enrique. Et pour l’heure, il envisage toujours de partir librement en juin 2024. La preuve que Kylian Mbappé est plus fort que tout y compris plus fort que le Paris Saint-Germain selon Damien Degorre, qui a commenté la situation du champion du monde sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe.

Mbappé, le grand gagnant du feuilleton de l'été au PSG

« Mbappé est sorti complètement vainqueur de ce bras de fer avec le PSG. A écouter Al-Khelaïfi, il avait deux ou trois semaines pour prolonger ou pour partir. On est début septembre, il a rejoué avec le PSG, il n’a pas prolongé… et il va surement partir libre. C’est possible en tout cas, comme c’est possible qu’il prolonge, on ne le sait pas encore. Il a déjà dit qu’il voulait partir par le passé et cela ne lui a pas empêché de prolonger donc je suis très prudent. Mais il a montré une fois encore qu’il était plus fort que le club. Je rappelle que Nasser Al-Khelaïfi a dit lors de la présentation à la presse de Luis Enrique que personne n’était plus fort que le PSG. La réalité c’est que Kylian Mbappé, si. Donc il fera ce qu’il voudra » estime le journal, suiveur attentif du PSG tout au long de la saison et pour qui Kylian Mbappé est le grand gagnant de l’été. Nasser Al-Khelaïfi au contraire, n’a pas obtenu ce qu’il voulait même si Paris va économiser une somme proche de 100 millions d’euros charges comprises en ne versant pas à l’ancien Monégasque ses primes de fidélité.