Mbappé plus fort que la L1, Thierry Henry adore

Par Eric Bethsy

Buteur sur penalty contre l’AS Monaco (5-2) vendredi, Kylian Mbappé continue d’affoler les statistiques. L’attaquant du Paris Saint-Germain conforte sa place de leader au classement des buteurs de Ligue 1. Mieux encore, à lui seul, le Parisien se montre plus efficace que certaines équipes du championnat.

C’est suffisamment rare pour être souligné. Face à l’AS Monaco vendredi, malgré le festival offensif, Kylian Mbappé n’a pas été le joueur du Paris Saint-Germain le plus en vue. Le capitaine de l’équipe de France, habitué à attirer les projecteurs, s’est fait voler la vedette par son coéquipier Ousmane Dembélé, intenable et enfin efficace sous ses nouvelles couleurs. Cela n’a pourtant pas empêché l’ancien Monégasque d’alimenter ses impressionnantes statistiques.

Une stat peu flatteuse pour la L1

Grâce au penalty inscrit à la 39e minute, Kylian Mbappé a atteint la barre des 14 buts en Ligue 1 cette saison. Le Parisien conforte ainsi sa place de leader au classement des buteurs du championnat. Et n’est donc pas près de céder le nouveau badge S1 mis en place par la Ligue de Football Professionnel. Kylian Mbappé ne fait pas seulement mieux que les autres gâchettes du championnat. L’attaquant du Paris Saint-Germain marque plus que certaines équipes de la compétition ! En effet, l’homme aux 14 unités totalise plus de buts que 9 équipes de Ligue 1 (au moment où nous écrivions cet article).

🔥 Avec 14 buts en L1, Kylian Mbappé a inscrit plus de buts… que + de la moitié des équipes du championnat ! ☄️



Nice (13 buts)

Lens (13 buts)

TFC (13 buts)

Le Havre (12 buts)

Metz (12 buts)

OM (12 buts)

SB29 (11 buts)

RCSA (9 buts)

OL (9 buts)

Clermont (8 buts) pic.twitter.com/9NEWngbCmZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 25, 2023

Parmi elles se trouvent notamment l’OGC Nice (13), l’Olympique de Marseille (12) et l’Olympique Lyonnais (9). Pour leur défense, les deux derniers clubs cités comptent deux matchs en moins par rapport au Paris Saint-Germain. Mais quand même… La statistique ne fait qu’alimenter le discours des détracteurs de notre championnat. A commencer par le sélectionneur des Espoirs tricolores Thierry Henry. « Nice est deuxième avec 13 buts, donc est-ce que ça vous surprend ? », avait notamment lâché le technicien, dont les critiques n’avaient pas plu à tout le monde.