Mbappé ouvre la porte à une prolongation au PSG

Toujours aussi bavard en ce mois de juin, Kylian Mbappé a confié à Téléfoot que tout pouvait se passer la saison prochaine. De quoi redonner espoir au PSG, qui rêve de le voir prolonger une nouvelle fois au nez et à la barbe du Real Madrid.

Kylian Mbappé est capable de rendre fou le Real Madrid, et il l’a déjà prouvé à plusieurs reprises dans sa jeune carrière. Sa dernière déclaration de ce dimanche au micro de Téléfoot risque de jeter un énorme froid sur un arrivée dans la capitale espagnole, que ce soit cet été même si c’était déjà compromis, ou bien même en fin de saison prochaine en 2024. Interrogé par le magazine de TF1, l’attaquant français a confirmé ses propos de ces derniers jours, et sa lettre récemment envoyée au PSG.

Rien n'est fait, Mbappé l'annonce

« J’ai déjà dit que je resterai. J’ai déjà dit cela bien avant que tout ça ne se passe. Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine. C’est ce que j’ai dit. Si je suis résolu à partir à l’été 2024 ? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain », a livré Kylian Mbappé, qui ouvre pour la première fois la porte à une saison où des discussions peuvent avoir lieu avec Paris. En effet, rien n’est définitif et c’est probablement le signal qu’il fallait envoyer au Qatar pour calmer le jeu. Car si le PSG n’a pas envie de le voir partir libre en fin de saison, l’idée d’avoir encore un an pour le convaincre de rester peut peser dans la décision des semaines à venir.

Pour le moment, Mbappé affiche donc à la fois sa volonté de rester à Paris, mais aussi de reprendre des discussions éventuelles. Même s’il ne faut pas oublier que le numéro 7 du PSG est un maitre dans la communication, et que cette sortie peut lui permettre d’aborder plus sereinement la saison prochaine, par rapport à sa direction ou aussi les supporters. Ces derniers n’ont pas vraiment apprécié ses dernières déclarations sur le niveau de l’équipe ou sur sa situation personnelle, et Mbappé ne veut pas d'un accueil compliqué pour la reprise de la saison prochaine.

En tout cas, cette sortie a l’art de remettre la pression sur tout le monde, car le Real Madrid peut aussi se dire qu’il n’est pas à l’abri d’un nouveau revirement dans les prochains mois. Nul doute que la presse espagnole et la direction madrilène vont bien étudier cette nouvelle prise de parole de la part du capitaine de l’équipe de France, qui ne cesse de lancer et relancer ce dossier qui agite le PSG. A l’heure où le club de la capitale français cherche encore son entraîneur et ne parvient pas à trouver son buteur vedette capable d’aider Mbappé sur le front de l’attaque, le Paris SG prendra toutefois comme un motif d’espoir cette prise de parole de son meilleur joueur.