PSG : Confiant avant le choc, Martial est certain que Paris va galérer

De retour en grande forme ces dernières semaines, Anthony Martial sera assurément l’un des joueurs de Manchester United à surveiller pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, fin février. Interrogé par RMC Sport, l’ancien buteur de Monaco a confirmé que ce match allait être particulier pour lui, qui est né à quelques kilomètres seulement de Paris. Surtout, le Mancunien a promis une belle résistance et un match compliqué aux hommes de Thomas Tuchel.

« Ça va être un match spécial pour moi. Il y aura toute ma famille, mes potes. On va aller là-bas et on va essayer de gagner même si je sais qu’ils sont pour Paris. Ça va être un très beau match. Paris est une grande équipe, ils ont des grands joueurs, ils sont en pleine confiance. On verra bien lors de nos deux confrontations. J’espère que l’on sera prêt. Plus confiant que lors du tirage ? On a une bonne équipe, ce sera compliqué, mais pour eux aussi ce sera compliqué » a expliqué Anthony Martial, encore auteur d’une bonne performance contre Tottenham, ce dimanche après-midi. Et qui sera avec Pogba et Rashford à surveiller comme le lait sur le feu pour la défense parisienne.