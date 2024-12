Mbappé, Messi et Neymar au PSG, Luis Enrique se lâche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’époque où le PSG collectionnait les stars au sein de son effectif est révolue pour le plus grand bonheur de Luis Enrique, qui n’envisageait pas signer à Paris avec Neymar, Messi, Mbappé et compagnie.

Luis Enrique ne s’en est jamais caché, à ses yeux le collectif doit primer sur les individualités et en ce sens, l’entraîneur du Paris Saint-Germain est ravi de l’effectif à sa disposition. Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé, qui formaient il y a peu l’attaque du PSG, ne sont plus au club et cela convient totalement à l’entraîneur espagnol de 54 ans. Ce dernier a même refusé un joueur comme Victor Osimhen lors du dernier mercato, preuve que les joueurs au fort égo font terriblement peur à Luis Enrique.

Dans une interview accordée au Parisien, Marc Madiot, patron historique de la formation cycliste Groupama-FDJ, a révélé qu’il avait eu la chance de rencontrer Luis Enrique. L’occasion pour lui de discuter de Neymar, Messi et Mbappé… mais les confidences du coach parisien, sans doute croustillantes, resteront malheureusement secrètes. « Il m’a parlé de Mbappé, Messi ou Neymar mais cela, ça reste entre nous » s’amuse le patron de l’équipe cycliste française.

L’avis de Luis Enrique sur ce trio fait de toute façon peu de doutes. Dans une interview accordée à Movistar il y a quelques semaines, l’entraîneur espagnol du PSG assurait qu’il n’aurait pas entraîné le club parisien à l’époque de ce trio de stars. « Je n’aurais pas entraîné le PSG de Messi, Neymar et Mbappé. Si seulement l'équipe avec le meilleur joueur du monde gagnait des titres, le PSG aurait huit Ligues des champions... et il n'en a aucune » avait-il lancé. Son avis à ce sujet fait donc peu de doutes.

Luis Enrique est un « super mec »

Le patron de l'équipe cycliste a ensuite conclu en couvrant Luis Enrique de louanges. « J’ai pu voir en tout cas ce que permettait le sport quand il dispose de moyens XXL. Et surtout, moi qui d’habitude côtoie des patrons qui sont comme des enfants dans ma voiture pendant les courses, je peux vous dire que là, c’était moi qui me suis senti comme un gosse. Vraiment, j’ai adoré rencontrer ce mec » s’est réjoui Marc Madiot, sous le charme de Luis Enrique. Souvent considéré comme une personne fermée voire hautaine, le coach espagnol ne serait donc pas si terrible que ce que l’on dit dans l’intimité d’une conversation privée. Dommage pour les supporters du Paris SG et pour les journalistes que l’ancien entraîneur du FC Barcelone ne soit pas tout aussi cordial face aux médias, lui qui a fait du clash avec les journalistes une spécialité maison au fil des années.