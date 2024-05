Mbappé, la grosse inquiétude

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a joué contre l'OL son dernier match sous le maillot du PSG. Et il est clair que le numéro 7 parisien s'est cherché, sans se trouver, lors de cette finale de Coupe de France.

Bien évidemment, l'histoire retiendra que c'est avec un nouveau titre, une Coupe de France, sa quatrième personnelle, que la carrière parisienne de Kylian Mbappé s'est terminée samedi. Et le joueur de 25 ans l'a reconnu, il y avait forcément énormément d'émotion durant cette ultime soirée avec le PSG. « Il y a de la nostalgie, de l'émotion. C'était cool. J'ai toujours pris la mesure d'où j'étais, de cette expérience unique que c'est jouer au PSG. Jouer au PSG, je le recommande. J'ai eu la chance de le vivre. Ce que j'ai eu, je ne le revivrais nulle part ailleurs », avouait même l'attaquant des champions de France. Mais sur le plan sportif, et à l'image de ses dernières semaines, Kylian Mbappé n'a pas réellement pesé contre l'Olympique Lyonnais et cela inquiète non seulement les supporters du Kid de Bondy, mais également ceux de l'équipe de France. Car à trois semaines de l'Euro, Mbappé n'est plus du tout décisif. Daniel Riolo ne le cache pas, les Bleus avec ce Kylian Mbappé là ne peuvent pas prétendre à remporter l'Euro en Allemagne.

Mbappé hors de forme pour l'Euro 2024 ?

Dans la foulée de la finale de la Coupe de France, le journaliste de RMC a livré le fond de sa pensée concernant les performances de Kylian Mbappé. « C’était le dernier de Mbappé avec le PSG et ce n’était pas un match réussi. C’est à l’image de ses dernières sorties. Il n’est pas du tout dans le ton. Une nouvelle vie va s’ouvrir à lui. Avec l’Euro quand même. Le Mbappé depuis plusieurs maintenant n’est pas un Mbappé qui peut emmener l’équipe de France très loin. Est-ce que les préparations magiques de Deschamps vont fonctionner sur lui ? Mais là, il n’a clairement pas de jus. Il avait plein de bonnes intentions, même plus que d’habitude, mais il n’a pas de jus et a traversé la finale de façon assez anonyme », s'inquiète le journaliste, dont les impressions sont confirmées par les notes données dans les médias à la performance de Kylian Mbappé contre l'Olympique Lyonnais.

Dans Le Parisien, Kylian Mbappé obtient 5,5 sur 10 et a la plus faible note de son équipe. Le quotidien sportif est lui encore plus sévère avec un 4 sur 10, le meilleur buteur de l'histoire du PSG étant là encore le joueur le moins bien noté. Cependant, L'Equipe lui trouve des circonstances atténuantes, mettant tout cela sur le dos de la gestion de Mbappé par Luis Enrique. « Une prestation finalement à l’image de ses derniers mois, contrariés par la drôle de gestion mise en place avec lui par Luis Enrique. Le champion du monde 2018 a non seulement prolongé l’impression mitigée de la première partie de saison, mais a en plus perdu son explosivité et sa redoutable efficacité. Une condition athlétique criante dans ses enchaînements, autrefois imparables quand il arrivait à se lancer, et qui interroge à moins de trois semaines du début de l’Euro. Retrouvera-t-il ses sensations et sa plénitude, alors qu’il sort d’une saison assez dingue émotionnellement entre sa mise au loft, son départ, le feuilleton de son hommage et ce management subi ? », s'interroge José Barroso. A toutes ces questions sur la forme Kylian Mbappé, nous aurons une réponse durant le mois de juin avec l'équipe de France.