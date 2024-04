« ‍Mbappé fait honte au football ‍», l’ami de Zidane craque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé n’est pas épargné par les critiques après la défaite du PSG contre Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, un match au cours duquel l’international français n’a pas brillé.

Très attendu à l’occasion de ce grand rendez-vous européen, Kylian Mbappé avait donné le ton avant le match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone en expliquant que les grands joueurs ne se cachaient jamais lors des matchs décisifs et que par conséquent, il répondrait présent face à Robert Lewandowski et consort. Les actes n’ont malheureusement pas suivi pour le capitaine de l’Equipe de France, auteur d’une prestation fantomatique contre Barcelone mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Au-delà de la prestation footballistique raté de Kylian Mbappé, c’est son attitude qui est pointée du doigt par Christophe Dugarry en cette fin de semaine. Sur l’antenne de RMC, le champion du monde 1998 a littéralement foudroyé l’ancien buteur de l’AS Monaco, lui reprochant son attitude qu’il considère comme scandaleuse, et estimant carrément que Kylian Mbappé a insulté le football, ses supporters et son employeur lors de ce match au Parc des Princes.

Des mots très forts de la part de l’ancien animateur de ‘Team Duga’ qui ne manqueront pas de faire réagir. « Kylian Mbappé n’a pas du tout été à la hauteur contre Barcelone et malheureusement, ça s’enchaine depuis quelques semaines pour lui. Je connais déjà l'argumentaire de ses défenseurs, ils vous nous expliquer qu’il n’a pas été mis dans les meilleures conditions par son entraîneur et que c’est la faute de Luis Enrique si Kylian Mbappé n’est pas bon. Je ne vais pas tacler le footballeur, tout le monde a vu la performance lamentable de Kylian Mbappé contre Barcelone. En revanche, j’ai envie d’attaquer l’homme, qui a montré le pire de l’attitude d’un joueur de haut niveau » a d'abord lancé le chroniqueur de Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC, avant de poursuivre.

Christophe Dugarry dézingue Kylian Mbappé

« C’est-à-dire qu’on a le droit de rater des matchs, de rater des passes et d’être nul. Mais le comportement et l’attitude de ce garçon face à Barcelone est tout simplement scandaleuse. C’est un manque de respect pour le foot, une trahison pour ses supporters dans un stade chaud bouillant, pour ses partenaires, pour les gens qui le paient. Pour un quart de finale de Ligue des Champions, tu as craché au visage de cette compétition alors que soi-disant, tu rêves de gagner cette compétition avec le PSG. Son attitude est une honte absolue. Je crois encore qu’il peut se transformer au retour pour faire gagner son équipe, je le souhaite de tout cœur. Mais je ne pensais pas qu’il pourrait tomber aussi bas, je crois que c’est le pire match qu’il a fait dans sa carrière en termes d’attitude » a lancé Christophe Dugarry, sans pitié avec Kylian Mbappé, lequel prend cher après cette prestation très décevante. Inutile de préciser que le vice-capitaine du PSG sera attendu au tournant mardi à l’occasion du match retour en Catalogne, pour ce qui pourrait être son dernier match de Ligue des Champions avec le club parisien.