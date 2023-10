Mbappé est redevenu un monstre, le PSG fait peur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les performances de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG laissaient la place aux doutes depuis le début de saison. Mais, le numéro 7 parisien revient à son meilleur niveau au meilleur moment.

C'était une petite musique qui commençait à monter du côté du Parc des Princes, malgré son statut de meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé n'était pas à son top, et ses quatre matchs sans but avec le PSG appuyaient cette théorie . Pour expliquer ce passage à vide du champion du monde 2018, tout le monde avançait évidemment son passage dans le loft du PSG cet été, Nasser Al-Khelaifi ayant sanctionné sa star pour le pousser à prolonger son contrat ou à accepter un transfert. Ces quelques matchs de préparation ratés par Mbappé pourraient avoir pesé dans ces soucis vécus par l'ancien Monégasque, lesquels se sont confirmés lors du fiasco parisien à Newcastle.

Un match qu'il avait traversé comme une ombre. Cependant, à quelques jours de recevoir l'AC Milan au Parc des Princes, et après une trêve internationale durant laquelle il a brillé avec l'équipe de France. Et visiblement, ce passage chez les Bleus lui a fait le plus grand bien, Kylian Mbappé réussissant une prestation digne de son rang contre Strasbourg. Ce come-back du Kid de Bondy arrive au bon moment et l'enthousiasme touche les médias. Ce dimanche, la performance de Mbappé avec le PSG est jugée de manière très positive.

« Mbappé a confirmé sa nette montée en puissance observée avec les Bleus. On l'a retrouvé tranchant, incisif, il a fait mal par ses crochets, ses dribbles, ses appels en rupture (...) il a montré son visage de féroce compétiteur, essentiel à Paris pour nourrir ses espoirs européens. Le rendez-vous milanais arrive à point pour lui », fait remarquer Hugo Delom dans les colonnes de L'Equipe. Même son de cloche du côté du Parisien où là aussi, on constate que face à Strasbourg, Kylian Mbappé, auteur d'un but et d'une passe décisive, a fait taire les critiques : « Sans jouer les Martiens, Mbappé a mis ses partenaires sur orbite (…) L’attaquant a été dans la lignée de sa semaine internationale passée avec les Bleus. »

Et pour les amateurs de statistique, le but marqué par Kylian Mbappé samedi sur penalty contre Strasbourg permet à l'attaquant de 24 ans d'atteindre la barre des 172 buts dans les 5 grands championnats européens, il est le premier footballeur à le faire avant l'âge de 25 ans depuis le légendaire buteur anglais Jimmy Greaves en 1965 (260 réalisations). Ce dernier avait fini sa carrière avec un total de 357 buts en Premier League, personne n'a jamais fait mieux depuis. Autrement dit, les quelques doutes apparus depuis le début de la saison au Paris Saint-Germain sont déjà à oublier, le grand Kylian Mbappé est de retour.