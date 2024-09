Mbappé est nul, le PSG accusé par un champion du monde

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Kylian Mbappé est la cible de nombreuses critiques suite à ses récentes performances avec l’Equipe de France. Bixente Lizarazu prend sa défense et rejette la responsabilité en grande partie sur le Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé est dans le dur en ce moment. L’attaquant français n’est plus aussi décisif avec l’Equipe de France que par le passé. Lors de la déroute des Bleus contre l’Italie (1-3) au Parc des Princes dans le cadre de la première journée de la nouvelle édition de la Ligue des Nations, le nouveau joueur du Real Madrid a été fortement critiqué par les observateurs du football pour ne pas avoir su créer de différences notables et être passé à côté de sa rencontre. Conséquence, Mbappé est annoncé remplaçant contre la Belgique ce lundi soir. Celui qui est le capitaine de sa sélection n’a pas su prendre ses responsabilités sur le terrain contre la Squadra Azzurra, dans la lignée de ses dernières sorties avec la France.

Consultant pour TF1 et champion du monde 1998, Bixente Lizarazu a tenu à prendre la défense du kid de Bondy et a tenté de justifier la mauvaise passe du joueur de 25 ans en sélection en prenant en grippe l’ancien club de Mbappé, le Paris Saint-Germain, avec qui l’ancien monégasque n’est pas forcément en bons termes, puisque l’attaquant réclame 55 millions d’euros à son ancien employeur. Un litige qui sera d’ailleurs jugé le 11 septembre prochain par la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel.

Lizarazu égratigne le PSG sur la gestion de Mbappé

Dans son édito pour le quotidien l’Equipe, la légende des Bleus et du Bayern Munich a évoqué la responsabilité qu’avait le PSG sur les performances actuelles de Kylian Mbappé : « Il vit une année difficile, qui a commencé avec le PSG et se prolonge en équipe de France. C'est pour moi la conséquence d'une situation incroyablement conflictuelle avec son ancien club, au cours de laquelle l'extra sportif a pris le pas sur le sportif. Pour moi, être footballeur, c'est penser aussi à préserver sa santé mentale. Si vous êtes préoccupé par des pensées externes, parasites, négatives, elles ont forcément une incidence sur votre mental et vous perdez votre force, votre énergie, votre plaisir. La guerre psychologique que le PSG et lui se sont livrés a eu un impact énorme, forcément. Mbappé n'est plus aussi explosif ni déterminant qu'il l'était. Il demeure un très bon buteur, un très bon joueur bien entendu, mais il ne fait plus peur comme avant. Il avait distillé, à l'époque, des petites phrases du genre : "Vous trouvez que ça me perturbe ?" Pour moi la réponse est oui, cela le perturbe. Comme tout le monde », a développé Lizarazu. Le dénouement de l’affaire qui le lie avec le PSG est attendu prochainement. De quoi lui enlever un poids et lui permettre de retrouver ses sensations ? C’est tout un peuple qui espère répondre par l’affirmative dans les prochaines semaines.