Mbappé envoie Rodrygo au PSG, Al-Khelaïfi jubile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Rodrygo pourrait quitter la capitale espagnole cet été, à deux ans de la fin de son contrat. Une situation surveillée par le PSG, qui risque de perdre Kylian Mbappé en juin.

Cet été, le Paris Saint-Germain a totalement chamboulé son secteur offensif avec les départs de Lionel Messi et de Neymar et les arrivées dans le sens inverse de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola ou encore Marco Asensio. L’été prochain sera assurément plus calme pour le club parisien dans ce secteur, bien que l’avenir de Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les préoccupations. En fin de contrat avec le PSG en juin 2024, l’international français quittera peut-être la capitale libre comme l’air.

Rodrygo cible n°1 du PSG en cas de départ de Mbappé

Si tel est le cas, alors Nasser Al-Khelaïfi devra frapper un grand coup pour le remplacer et au PSG, un nom fait l’unanimité : celui de Rodrygo. Du haut de ses 22 ans, l’international brésilien s’est imposé comme un titulaire indiscutable au Real Madrid. Certes, le natif d’Osasco n’a pas encore atteint le niveau de Vinicius Junior. Mais sa marge de progression est encore importante et Paris adorerait miser sur lui. A en croire le média OK-Diario, un départ de Rodrygo n’est plus aussi inenvisageable que par le passé et cela grâce à un homme… Kylian Mbappé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodrygo Goes - RG 💜⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

Le média espagnol croit savoir que le n°7 du Paris Saint-Germain est la priorité absolue de Florentino Pérez lors du prochain mercato. Pour faire venir l’ancien Monégasque, le président du Real Madrid est prêt à lui offrir une belle prime à la signature et un salaire historique. La venue de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait ainsi être compensée financièrement par le transfert de Rodrygo, que le club merengue ne retiendra pas en cas de venue de « KM7 ».

Le Real Madrid ne ferme pas la porte au départ de Rodrygo

Une aubaine pour le PSG, qui souhaite ainsi profiter de la venue de Mbappé au Real pour s’attacher les services de Rodrygo. Il faudra en revanche mettre une belle somme sur la table pour attirer l’ancien crack du FC Santos. Certes, il sera dans sa dernière année de contrat. Mais sa valorisation actuelle dépasse les 100 millions d’euros. Un an après avoir misé plus de 150 millions d'euros sur le package Kolo Muani – Gonçalo Ramos, le Qatar devra encore remettre au portefeuille. Mais l’opportunité d’attirer un tel crack mondial ne se présentera pas tous les étés. La porte a de grandes chances de s'ouvrir, il s'agira maintenant de convaincre le joueur. Car en cas de départ du Real Madrid, nul doute que Rodrygo croulera sous les offres de la Premier League et d'ailleurs pour le faire signer.