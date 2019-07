PSG : Zéro euro pour Neymar, cette offre met Nasser Al-Khelaïfi en furie

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le FC Barcelone, qui est annoncé comme le club le plus chaud pour faire venir Neymar, est en train de se payer un attaquant à 120 ME avec le paiement en cours de la clause libératoire d’Antoine Griezmann. Avec Messi, Suarez, Coutinho, Dembele et donc Griezmann, le club catalan a de quoi faire en attaque. Doit-il et surtout peut-il s’offrir Neymar ? Si le PSG n’accepte pas de faire baisser son prix en incluant des joueurs dans l’échange, ce sera clairement non. Et la politique du club francilien n’est à priori pas de monnayer le talent de sa superstar brésilienne, avec toujours le but de récolter un maximum d’argent en cas de transfert. D’ailleurs, les joueurs proposés par le FC Barcelone pour faire diminuer l’addition n’intéressent pas vraiment Nasser Al-Khelaïfi.

Sport Bild annonce une offre osée du FC Barcelone pour s’offrir Neymar. Il s’agirait ainsi pour le Paris SG de récupérer trois des quatre joueurs suivants : Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. En échange, le numéro 10 parisien rejoindrait le champion d’Espagne sans le moindre centime dans la transaction. Mais le média allemand est formel, non seulement le président du PSG n’accepte pas cette forme de deal, mais en plus il ne compte pas récupérer tous les gros salaires dont le Barça ne veut plus, ce qui en ferait une mauvaise affaire financière et ne permettrait pas de bénéficier du départ de Neymar dans sa grille salariale.