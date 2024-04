Mbappé dans le dur, Luis Enrique peut tuer le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé connaît une petite crise de performance avec le PSG, au moment même où Luis Enrique le fait moins jouer. De quoi inquiéter Jérôme Rothen en vue du quart de finale de Ligue des champions contre Barcelone.

Et si Kylian Mbappé devenait le point faible du PSG au moment des grandes échéances ? L'attaquant du club parisien traverse une passe difficile en ce moment. A part un triplé à Montpellier, les dernières sorties de Mbappé ont été peu emballantes. Ses copies ne sont pas bonnes et son efficacité devant les buts est déclinante. Fait rare, il n'a pas marqué un seul but en deux matchs avec les Bleus lors du dernier rassemblement. En club, son classique à Marseille s'est arrêté après 64 minutes au terme d'une prestation indigne de son rang.

Sans un bon Mbappé, le PSG sortira contre le Barça

Ce n'est pas de bonne augure avant la coupe de France contre Rennes mais surtout avant le quart de finale de C1 contre le FC Barcelone. Si Kylian Mbappé ne rectifie pas le tir rapidement, le PSG peut être pessimiste contre les Catalans selon Jérôme Rothen. Sur RMC, l'ancien joueur parisien pointe la responsabilité de Luis Enrique dans les problèmes de Kylian Mbappé sur le terrain. A force de sortir son joueur prématurément ou de le mettre sur le banc au coup d'envoi, l'Espagnol est en train de sortir mentalement le gamin de Bondy de sa saison.

🎙️ : "Si on a un Kylian Mbappé aussi peu investi, aussi peu performant, je suis persuadé que le PSG n'a aucune chance de passer contre Barcelone"@RothenJerome pense que le PSG ne gagnera pas contre le Barça si Kylian reste dans son état de forme actuel. pic.twitter.com/wL71873tji — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 2, 2024

« Quand il y a de la performance, il n’y a pas de problèmes. Ça passe, tout passe. Par contre, quand le mec est moins bien, automatiquement il va se chercher des circonstances atténuantes. Et la première qu’il va chercher c’est ce conflit avec Luis Enrique. Et ça ça peut poser problème parce que dans une semaine, je ne parle même pas du match contre Rennes, dans une semaine c’est Barcelone. Et si on a un Kylian Mbappé aussi peu investi, aussi peu performant, je suis persuadé que le PSG n’a aucune chance de passer contre Barcelone. Et c’est ça qui est inquiétant ! », a t-il analysé dans Rothen s'enflamme. Luis Enrique va devoir s'inspirer des entraîneurs madrilènes, Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane, et adopter la câlinothérapie comme méthode au plus vite avec Kylian Mbappé.