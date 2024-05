Mbappé, cette relation devient très gênante

Dans : PSG.

Déjà à la Une avec sa future signature au Real Madrid, Kylian Mbappé fait évidemment parler de lui concernant sa possible participation aux Jeux Olympiques. L'insistance du président de la République à le voir cet été à Paris suscite des critiques.

Tandis que l'actualité n'est pas très joyeuse actuellement, l'organisation des JO à Paris cet été constitue un rayon de soleil. Et pour que ce soleil soit le plus éclatant possible, et à quelques semaines des élections européennes, le chef de l'Etat souhaite que Kylian Mbappé soit présent au sein de l'équipe de France olympique dirigée par Thierry Henry. Mardi, on a appris qu'Emmanuel Macron allait en glisser un mot à Florentino Perez, présent pour un déjeuner à Paris à l'occasion des 120 ans de la FIFA, afin que ce dernier libère la star tricolore. Toute cette séquence autour des Jeux Olympiques et de Kylian Mbappé a fait monter dans les tours Daniel Riolo, qui estime que tout va trop loin dans cette histoire et qu'il faudrait tout de même que l'on se calme.

Dans l'After, le journaliste a vidé son sac concernant l'insistance présidentielle avec Kylian Mbappé sur le dossier des Jeux Olympiques de Paris 2024. « Que Macron s’occupe des droits du foot, je veux bien l’entendre, c’est de l’industrie, il y a des emplois en jeu, c’est pour l’ensemble des clubs, il est dans son rôle de patron des patrons. Pas de problème. Macron et les câlins à Mbappé après la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, c’est original, même si c’est un peu relou au bout d’un moment, car il insiste un peu lourdement. Allez, on va dire que ça passe. Macron qui dit à Mbappé de ne pas partir du PSG parce que la Ligue 1 a besoin de lui, on est plus dans la légende que de la réalité. Mais à force de secouer la tête en disant « bon ça passe », là, on est arrivé au bout et honnêtement, je n’en peux plus. Là, il faut arrêter. Cette histoire autour de Mbappé honnêtement, ça devient ridicule. Genre « pour le bien de la nation, il faut que Mbappé soit aux JO, à tel point que je fais un déjeuner avec Infantino et la FIFA, mélangés avec Florentino Perez », ça suffit ! Il faut arrêter ce cirque. En quoi un président de la République va voir le président du Real Madrid pour lui dire qu’il faut lâcher un joueur. Au bout d’un moment, on n’en a plus rien à cirer, stop, ça suffit. Thierry Henry fera son équipe de France avec d’autres joueurs (...) Franchement la relation entre Mbappé et Macron ça devient pénible. Et je t'invite là, et je t'invite à mon dîner d'au-revoir. On n'en peut plus de cette histoire, on est saoulé », a lancé un Daniel Riolo visiblement excédé par cette séquence qui s'éternise. Et il n'est pas le seul à penser cela puisque Dominique Sévérac est, lui aussi, monté au créneau sur ce dossier.

Mbappé et Macron, ça énerve tout le monde

Dans L'Equipe du Soir, le journaliste du Parisien a confié son malaise face à cela. « Quand il y a ingérence de la politique dans le football en Afrique tout le monde s’offusque, mais quand c’est en France, on ne dit rien. Monsieur Macron devrait rester de côté. J’en ai un peu assez qu’il fasse médiatiquement de la présence de Kylian Mbappé la condition de la réussite des JO à Paris. On a l’impression que s’il n’est pas aux JO ce sera un drame et que ce ne sera pas réussi. Il met l’ombre sur les autres athlètes, et on ne parle plus que de ça. Il faut laisser Kylian Mbappé tranquille et arrêter de le mettre à toutes les sauces. Il faut arrêter que le Président se serve de lui pour améliorer son image et gagner des points. Qu’il lui lâche les basques », a lancé un Dominique Sévérac bien agacé.