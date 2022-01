Mbappé au Real, un secret en béton dans le vestiaire du PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Kylian Mbappé est de loin le sujet le plus commenté par les supporters du PSG depuis quelques mois.

Et pour cause, le contrat de l’attaquant du PSG se termine au mois de juin et pour l’heure, le doute plane au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. L’été dernier, le buteur de 23 ans souhaitait rejoindre le Real Madrid mais le Paris Saint-Germain avait refusé l’offre d’environ 180 millions d’euros bonus compris du club merengue. L’été prochain, Kylian Mbappé sera libre. Rejoindra-t-il le Real Madrid ou prolongera-t-il à la surprise générale d’un ou deux ans avec le PSG ? Le suspense est total et selon Pablo Sarabia, sous contrat avec le Paris SG mais prêté au Sporting Portugal cette saison, les joueurs parisiens n’en savent pas plus que les supporters sur ce sujet épineux.

Mbappé au Real, un secret top défense

« Kylian Mbappé au Real ? Je ne sais pas. Il ne reste que six mois pour voir la fin de cette histoire. Cela fait longtemps que ça dure depuis que je suis arrivé au PSG. Il y a toujours eu des rumeurs, mais je n'en ai aucune idée » a lancé Pablo Sarabia dans les colonnes de Marca avant de poursuivre. « La seule chose que je peux faire, c'est lui souhaiter le meilleur. On blaguait tout le temps avec lui sur le Real Madrid, mais de là à ce qu'il y ait quelque chose de plus... Il ne l'a jamais dit. Bientôt, il devra prendre une décision et il fera ce qu'il considère être le meilleur pour son avenir » a confié le milieu offensif espagnol, pour qui l’avenir de Kylian Mbappé est un secret bien gardé par le joueur et son entourage au Paris Saint-Germain.

Sarabia confiant pour Sergio Ramos

Au détour de cette interview, Pablo Sarabia a par ailleurs été interrogé sur un autre joueur du Paris Saint-Germain en la personne de Sergio Ramos. Et pour le milieu offensif prêté par le PSG au Portugal, il est clair qu’un tel joueur peut énormément apporter au club de la capitale française. A condition bien sûr de retrouver ses meilleurs moyens physiques. « Je l'avais déjà rencontré au Real Madrid et dans l'équipe nationale. C'est un type formidable et nous avons une très bonne relation. Il n'a pas eu de chance avec les blessures, mais on ne peut pas douter de son professionnalisme. Peut-il retrouver son niveau du Real Madrid ? Bien sûr, Sergio Ramos fait de son mieux pour être à 100 %. Nous connaissons tous la qualité et les performances qu'il peut donner » a analysé Pablo Sarabia. Sergio Ramos, à l’instar de Kylian Mbappé, sera très attendu le 15 février prochain pour le choc face au Real Madrid en Ligue des Champions…