Mbappé au Real Madrid, le PSG est enfin fixé

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'en a pas encore terminé avec le dossier Kylian Mbappé. Le Real Madrid rode toujours autour du joueur de 24 ans en cette fin de mercato estival.

Le PSG n'a pas démarré sa saison comme il l'aurait souhaité. Après deux matchs nuls face à Lorient puis Toulouse, la situation commence à se tendre quelque peu dans la capitale française. Le marché des transferts n'est en plus de cela pas terminé et pourrait encore apporter son lot de surprises. Dans le dossier Mbappé, tout semble encore pouvoir se réaliser. Néanmoins, le champion du monde 2018 a repris les négociations avec le PSG et n'exclut plus une prolongation de contrat ou... un départ !

Mbappé, le PSG a gain de cause

Selon les informations de Ramón Álvarez de Mon, Mbappé a pris la décision de s'aligner sur les demandes du PSG, à savoir partir dès cet été en étant vendu ou bien prolonger son contrat si ce n'était pas possible. Le journaliste rajoute que les dirigeants franciliens vont continuer de parler avec le clan Mbappé dans les prochaines heures pour tenter de trouver un accord qui arrange tout le monde. Car si l'option d'un abandon de ses primes a été évoquée concernant Mbappé pour le laisser partir libre en juin 2024, Doha ne serait pas du tout chaud pour ce choix. Il n'existe donc plus que deux possibilités pour Mbappé, à savoir prolonger ou partir. A noter que d'après Josep Pedrerol, s'il renouvelle son contrat avec le PSG, le Real Madrid n'essaiera plus jamais de le signer à nouveau.

Les derniers jours du marché des transferts seront donc décisifs et le suspense touche à sa fin. Le Real Madrid pourrait dégainer une offre très prochainement, alors que le PSG tente de boucler rapidement les venues de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. La pression monte donc un maximum, alors que le joueur est persuadé de faire toute la saison à Paris, et affiche une sérénité à toute épreuve dans cette optique depuis le début de l'été. Si cela devait se penser ainsi, Mbappé aurait tout loisir de faire durer le suspense pendant le reste de la saison, la pression d'une nouvelle mise à l'écart ou d'une vente en janvier n'ayant plus vraiment de sens.