Mbappé au Real, la petite ligne dans le contrat qui change tout

Malgré une réelle volonté du PSG de le vendre dès cet été, Kylian Mbappé est encore loin d’un transfert vers le Real Madrid.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a lâché une véritable bombe sur le marché des transferts en annonçant via une lettre adressée au Paris Saint-Germain son intention de ne pas prolonger au-delà de juin 2024. Cela signifie purement et simplement que le capitaine de l’Equipe de France sera libre de partir dans le club de son choix pour zéro euro dans un an. Un scénario inenvisageable pour le Paris Saint-Germain, dont les dirigeants qataris ont fait le choix de vendre Kylian Mbappé dès cet été afin de récupérer une somme comprise entre 180 et 200 millions d’euros.

Selon les informations de Foot Mercato, ce tarif a directement été fixé à Doha et correspond à ce que le Real Madrid est prêt à mettre sur la table pour s’attacher les services de l’ancien Monégasque. Reste que pour l’heure, Florentino Pérez n’est pas pressé de finaliser cette opération et se veut relativement prudent quant à un transfert de Kylian Mbappé durant l’été 2023. Et pour cause, le Real Madrid a d’ores et déjà un accord ficelé depuis plusieurs semaines avec le clan Mbappé pour un contrat à partir de juin… 2024, lorsque le joueur sera libre et donc accessible pour zéro euro pour le vice-champion d’Espagne en titre.

Mbappé, un bonus à 90 ME s'il reste au PSG

Cet accord entre le Real et Kylian Mbappé tient également pour cet été, dans le cas où un accord serait trouvé entre les Merengue et les Parisiens. Sauf que ni le Real ni Mbappé ne sont pressés. Le Real pour une raison évidente : pourquoi payer 200 millions d’euros pour un joueur qui sera gratuit l’année suivante ? Quant à Kylian Mbappé, il dispose d’une prime de fidélité très intéressante dans le contrat qu’il a signé l’été dernier au PSG.

S’il est toujours à Paris en septembre prochain -soit après le mercato estival-, il touchera 90 millions de la part du club de la capitale française, un sacré bonus qui incite forcément l’ancien Monégasque à rester au PSG une petite année de plus. Foot Mercato ajoute qu’une offensive du Real Madrid durant le mercato estival pour recruter Kylian Mbappé n’est pas à exclure mais dans ce dossier, Florentino Pérez privilégie la prudence et la patience. Il sait de toute façon qu’en attendant, la seule chose qui peut arriver, c’est que le prix du joueur baisse par peur pour le PSG de le voir partir libre dans un an. Aucune raison donc de se presser pour le dirigeant du Real Madrid.