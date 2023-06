Mbappé agressé, un Macroniste déclenche la tempête

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Volontairement ou pas, Kylian Mbappé a provoqué un séisme autour du Paris Saint-Germain. Et certains supporters ne masquent pas leur colère face à l'attitude du vice-champion du monde, un écœurement relayé par des médias proches du PSG. Pour Karl Olive, trop c'est trop.

Ancien journaliste de Canal+, désormais dans la politique puisqu’il a été maire de Poissy jusqu’en 2022, cédant sa place après avoir été élu député, Karl Olive est un fan du PSG. Et il se réjouit donc de voir le club de la capitale s’installer dans sa ville, car le nouveau centre d’entraînement parisien est à Poissy. Proche d’Emmanuel Macron, au point qu’on lui prête la possibilité de devenir ministre lors d’un prochain remaniement, l’élu n’a pas aimé les critiques qui tombent sur Kylian Mbappé ces derniers temps. Alors, face à ceux qui reprochent à l’attaquant français de ne pas être loyal avec le Paris Saint-Germain et d’avoir trompé les supporters, Karl Olive s’est fâché. « Lâchez et respectez Kylian Mbappé. Svp, c’est un génie, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement pour la France. Parce que le jour où il va être gavé, c’est lui qui va nous lâcher et on ira tous à la foire aux oignons pour pleurer ! », a lancé le député. Les réponses n’ont pas été tendres.

Lâchez et respectez @KMbappe svp, c’est un génie, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement pour la France 🇫🇷

Parce que le jour où il va être gavé, c’est lui qui va nous lâcher et on ira tous à la foire aux oignons pour pleurer! #MerciBonsoir @PSG_inside @psgcommunity_… — KARL OLIVE Député (@KARLOLIVE) June 13, 2023

Preuve de la rupture provoquée par les événements dans le dossier Kylian Mbappé, les supporters du PSG sont venus balancer quelques amabilités à Karl Olive. Bientôt rejoint par d'autres intervenants qui voient là de l'opportunisme politique. « « C’est un investissement pour la France » C’est le tweet le plus ridicule que j’ai été amené à lire sur « l’affaire Mbappé » depuis hier. Donc, on ne doit pas le critiquer, car c’est un « investissement pour la France », très bien… et le club dans tout ça ? », a répondu Le Meilleur du PSG, puissant compte indépendant sur l’actualité du club de la capitale. Et ce n'était que l'ouverture du bal pour l'élu de la majorité présidentielle.

Le PSG existait avant Mbappé et il existera après

Plusieurs dizaines de personnes ont répondu à Karl Olivier sur ce sujet. « Ah bon ? Karl Olive, le PSG a existé avant Kylian et il existera après lui et seuls les idolâtres le pleureront. Et qu’il se rassure, nous aussi, on est gavé de ses desiderata, le seul investissement gagnant à ce jour a été pour lui et ses représentants. Le peuple est fatigué… », ironise Patoche75000. Sur une tonalité plus politique, Mohamed Toubache-Ter s'est moqué de l'élu : « Lâchez prise… il n’a pas le pouvoir de vous nommer Ministre. » Et même un supporter de l'OM a reconnu que les fans parisiens avaient raison de se plaindre du comportement de Kylian Mbappé : « Il existe quelque chose qui s'appelle la dignité, s'aplatir de la sorte devant les caprices et les jérémiades d'un joueur aussi bon soit-il on frôle l'indécence. J'ai loupé un épisode, Mbappé a résolu les soucis de logement en France, a trouvé un vaccin pour sauver des vies...? »