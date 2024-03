Mbappé à Paris en septembre, Madrid ne pourra pas refuser

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé depuis plusieurs semaines au Real Madrid, même si rien n'est officiel, Kylian Mbappé pourrait jouer deux matchs au Parc des Princes quelques semaines après son départ du PSG.

Le numéro 7 du Paris Saint-Germain a prévenu Nasser Al-Khelaifi en janvier que sa carrière dans la capitale s'achèvera en fin de saison, une fois que son contrat sera terminé. La suite des aventures de Kylian Mbappé se passera au Real Madrid. Pour les supporters du PSG, on a entouré de rouge la date du samedi 11 mai pour ce qui devrait être la dernière sortie du joueur de 25 ans sous le maillot parisien au Parc des Princes, les champions de France recevant ce jour-là le TFC dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée du championnat 2023-2024. Cependant, une fois l'été passé, et sans même savoir si Mbappé jouera avec la France le tournoi des JO de Paris, la Fédération Française de Football pourrait faire revenir très vite le meilleur buteur de l'histoire du PSG dans son jardin.

Du côté du Parisien, on révèle ce dimanche que la FFF cherche un stade pour accueillir deux matchs officiels de l'équipe de France dans le cadre de la Ligue des Nations contre l’Italie le 6 septembre et la Belgique le 9 septembre. En effet, à ces dates, le Stade de France sera occupé par les Jeux Paralympiques qui s'achèvent le 8 septembre. Et le Parc des Princes sera disponible pour ces deux affiches. Même si rien n'est encore officiellement décidé, les dirigeants du football français font du stade de la porte de Saint-Cloud le favori pour recevoir ces deux affiches de prestige. A l'inverse des JO 2024, ces deux rencontres sont au calendrier FIFA et cette fois Florentino Perez et le Real Madrid ne pourront pas s'opposer à la présence de Kylian Mbappé.

Mbappé et le Parc des Princes, aucun problème

Ce retour éventuel du champion du monde au Parc des Princes se fera dans une ambiance sereine, puisque pour ces deux rencontres ce seront les supporters des Bleus qui seront prioritaires pour avoir des billets. Même si pour l'instant tout se passe bien entre les Ultras parisiens et Kylian Mbappé, il est clair que les fans tricolores n'auront eux aucun reproche à faire au joueur s'il signe au Real Madrid. Du côté de la FFF, cela n'a même pas été un sujet de réflexion. Mbappé est une idole en France, et rien ne changera.