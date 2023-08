Mbappé à Madrid, l'époustouflante sortie d'El Chiringuito ‍!

Dans : PSG.

Il y a dix jours, visiblement choqué, Josep Pedrerol avait annoncé que la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été était impossible. Mais la star d'El Chinguito a eu de nouveaux échos en provenance de Florentino Perez et il relance brutalement le suspense concernant l'avenir de la star du PSG.

Le 14 août dernier, et visiblement au bord de la dépression, Josep Pedrerol, le journaliste vedette espagnol, avait pris la parole sur un ton désabusé que « la signature de Mbappé durant ce mois d’août était impossible et que le tic-tac était terminé ». Pour le patron de l’émission El Chiringuito, il était inutile de vendre du rêve à ses téléspectateurs, le champion du monde français ne viendra pas chez les Merengue en 2023. Oui, mais voilà, une semaine plus tard, Pedrerol a eu de nouvelles informations et il l’a rapidement fait savoir à sa manière, c’est-à-dire très spectaculaire. Dans la nuit de lundi à mardi, le journaliste a rouvert le dossier Kylian Mbappé et relancé le suspense sur un possible transfert de l’attaquant du PSG au Real Madrid avant la fin de cette période des transferts.

Mbappé à Madrid, pas impossible

À grands coups de « tic-tac », Josep Pedrerol affirme que contrairement à ce qu’il avait dit, Kylian Mbappé pourrait rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti dans les prochains jours. « C'est extrêmement difficile pour Mbappé de venir à Madrid cet été, mais ce n’est pas impossible. Mbappé doit parvenir à un accord avec le PSG pour partir, car Madrid ne fera aucune offre au Paris Saint-Germain. Il y aura 15 jours passionnants dans la relation PSG-Mbappé, alors que le Real attend. Jusqu'à dimanche, je pensais que c'était impossible pour Mbappé de venir cette année. La seule possibilité que Mbappé signe cet été, c'est qu’il renonce à beaucoup d’argent. Si cela est très difficile ? Oui. Est-ce que c’est impossible ? Non », a lancé le présentateur vedette d’El Chiringuito. De quoi nourrir toutes les théories et notamment celle de PSG Community.

Sanctionné par le PSG, qui lui interdit l'accès aux conférences de presse et au Parc des Princes, le média spécialisé s'acharne à dire que le PSG et le Real Madrid ont déjà trouvé un accord à hauteur de 250 millions d'euros pour le transfert de Kylian Mbappé. Malgré les critiques et les différents événements de l'été, PSG Community s'accroche à sa version, laquelle n'est pas la même que celle d'El Chiringuito concernant un éventuel accord déjà trouvé avec le Real Madrid. Tic-tac ou pas, il reste moins de deux semaines avant la fin du mercato et du suspense, mais en attendant, l'émission espagnole relance ses audiences et le compte spécialisé sur le Paris Saint-Germain a gagné près de 200.000 followers. L'effet Mbappé a été efficace.