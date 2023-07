Marquinhos éjecté du PSG, le choix fort du Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En plus de Marco Verratti, dont le départ en Arabie Saoudite est en bonne voie, le PSG pourrait se séparer de Marquinhos durant le mercato estival.

La révolution estivale se poursuit au Paris Saint-Germain. Après la mise à l’écart de Kylian Mbappé en raison de son refus de prolonger au-delà de 2024, le club de la capitale est sur le point de se séparer d’un joueur historique en la personne de Marco Verratti. L’international italien a trouvé un accord avec Al-Hilal et Nasser Al-Khelaïfi ne s’opposera pas à son départ, à condition toutefois que le club d’Arabie Saoudite comble les exigences financières du PSG pour le transfert de l’international italien.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Paris réfléchit également à vendre Marquinhos.



▫️Présent lors de la tournée Japonaise, le capitaine est dans l’œil du cyclone et sa dernière sortie sur Kylian Mbappé en conférence de presse n’a pas été appréciée.



▫️Paris le conserve dans l’effectif pour le… pic.twitter.com/4HAHDMYlGQ — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 26, 2023

« Petit Hibou » pourrait bien ne pas être le seul joueur historique du Paris Saint-Germain à faire ses valises cet été. Et pour cause, Sports Zone annonce à la surprise générale que le départ de Marquinhos est également à l’étude au sein du club parisien. A en croire le média, la dernière sortie du capitaine brésilien au sujet de Kylian Mbappé depuis le Japon a été très mal digéré par l’état-major du PSG.

Le PSG ouvert à un départ de Marquinhos cet été

« On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j’espère qu’on aura une bonne solution pour qu’il puisse revenir et nous aider pour cette saison » avait déclaré le défenseur parisien, soutenant davantage Kylian Mbappé que le Paris Saint-Germain à travers cette déclaration. Au-delà de cet épisode qui joue contre lui vis-à-vis de l’Emir du Qatar, Marquinhos ne fait plus l’unanimité d’un point de vue purement sportif au sein du staff parisien. Au contraire d’autres indésirables, il n’a pas été placé dans le loft afin de le valoriser un maximum mais si un club pose une grosse offre sur la table, alors le Paris Saint-Germain ne retiendra pas son capitaine.

1⃣2⃣4⃣5⃣ matches au @PSG_inside au total à eux 3 🙌❤️💙



Jean-Marc Pilorget avec nos Parisiens @marquinhos_m5 et Marco Verratti ✨ pic.twitter.com/537wCDmN8N — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 15, 2023

Le club veut « rompre avec les traumatismes du passé » et souhaite plus que jamais écrire un nouveau chapitre de son histoire. Avec les arrivées de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez, le PSG estime par ailleurs qu’il est armé en défense centrale, où Luis Enrique peut également compter sur Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Nordi Mukiele ou encore Danilo Pereira. De quoi être plutôt serein… même en cas de départ de Marquinhos. Reste maintenant à voir quels seront les clubs intéressés et quel prix le PSG exigera pour le départ de son n°5. Cela risque d’être une somme rondelette quand on sait que Nasser Al-Khelaïfi a fixé le prix de Marco Verratti à 100 millions d’euros.