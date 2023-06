Marcus Thuram, la France plombe le PSG ‍!

Dans : PSG.

A la recherche de plusieurs joueurs offensifs au mercato, le PSG aimerait faire venir Marcus Thuram, en fin de contrat au Borussia Mönchengladbach.

Auteur de 16 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram arrive à un tournant de sa carrière. Du haut de ses 25 ans, le natif de Parme est en fin de contrat et le choix de son futur club sera déterminant. L’ancien attaquant de Sochaux a plusieurs options sur la table et les deux principales connues de tous, à savoir l’AC Milan d’un côté et le Paris Saint-Germain de l’autre.

Le club de la capitale rêve de rafler la mise dans ce dossier et ainsi s’attacher les services d’un joueur polyvalent, prometteur et qui entretient de surcroit une très bonne relation avec Kylian Mbappé sur le terrain et en dehors. A en croire les informations de Sky Sports, la tendance n’est toutefois pas vraiment à une signature au PSG pour Marcus Thuram. En effet, l’international tricolore (10 sélections) penche légèrement en faveur de l’AC Milan, qui lui propose un salaire moins conséquent mais plus de garanties au niveau de son temps de jeu.

De plus, comme indiqué par RMC, les joueurs de l’AC Milan évoluant en Equipe de France ont profité du rassemblement en cours afin de faire le forcing dans le but de convaincre Thuram de rallier la Lombardie. Théo Hernandez, Olivier Giroud et Mike Maignan sont à pied d’œuvre pour attirer Marcus Thuram à Milan, et cela pourrait être décisif contre le Paris Saint-Germain. Rien n’est encore ficelé dans ce dossier mais comme pour Osimhen ou encore Kolo-Muani, le champion de France en titre ne semble pas dans la position du favori. Luis Campos en a bien conscience, raison pour laquelle il a selon la presse portugaise activé un plan de secours avec Gonçalo Ramos, l’avant-centre du Benfica Lisbonne, estimé à 80 millions d’euros.