Manchester United trop fort, le PSG a échoué

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Homme de base de Ten Hag à Manchester United depuis quelques années, Bruno Fernandes a prolongé son contrat chez les Red Devils, et cela malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens dont le PSG.

Manchester United se réveille sur le marché des transferts. Discrets pendant la majeure partie du marché des transferts, les Red Devils ont accéléré et ont bouclé Leny Yoro, Matthijs De Ligt et Noussair Mazraoui pour renforcer leur défense, qui était clairement le point faible du géant anglais l’an dernier. Après avoir terminé le chantier défensif qui était une priorité, la direction mancunienne veut prolonger ses cadres, et c’est le cas de Bruno Fernandes. Capitaine de MU, le milieu offensif portugais a finalement rempilé jusqu’en 2027 ces dernières heures, s’affirmant plus que jamais comme l’une des pièces essentielles des pensionnaires d’Old Trafford si ce n’était déjà pas le cas. Cependant, la donne aurait pu être différente puisque plusieurs clubs dont le Paris Saint-Germain ont montré un intérêt pour recruter l’ancien du Sporting il y a plusieurs semaines.

Le PSG était intéressé par Bruno Fernandes

Bruno Fernandes ama al Manchester United y sabe que no quiere irse del club en este momento ❤️



Hubo interés fuerte del PSG y desde Arabia Saudita 👀



🗞️: @FabrizioRomano pic.twitter.com/DxZhhB6fPx — Forever United (@MUnitedEs) August 11, 2024

Comme le relève le média anglais CaughtOffside, qui a pu échanger avec le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain, désireux de renforcer son secteur offensif, avait ciblé Bruno Fernandes mais a finalement décidé d’investir sur un autre joueur évoluant au poste de milieu, son coéquipier en sélection portugaise João Neves. Si des formations saoudiennes se sont également manifestées, Fernandes a fait son choix. Présent chez les Red Devils depuis le mercato d’hiver 2020, il a dans un premier temps transformé le jeu d’une équipe qui était à l’agonie à son arrivée avant de s’affirmer comme l’un des joueurs les plus fiables de Premier League. Le joueur est également attaché au club avec qui il a disputé plus de 230 matchs. Pas de regret pour le PSG, le dossier était difficilement réalisable.