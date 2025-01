Man United harcèle Nuno Mendes, le PSG dit stop

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Nuno Mendes au PSG est de plus en plus flou. Le joueur veut une revalorisation salariale mais le club de la capitale ne veut pas céder aux demandes de ses représentants.

Nuno Mendes est assurément l'une des valeurs sûres du PSG. Le latéral portugais est un des titulaires indiscutables de Luis Enrique et est promis à un brillant avenir. L'ancien du Sporting a déjà rendu de grands services au club de la capitale. Alors qu'il sera en fin de contrat à Paris en juin 2026, l'heure est venue pour lui et son entourage de revoir les conditions de son salaire, alors qu'il est l'un des joueurs les moins bien payés de l'effectif actuel avec 1,4 million d'euros par an. Son clan veut s'aligner sur les meilleurs salaires du Paris Saint-Germain, ce que les champions de France ne veulent pas faire. Résultat, Manchester United veut profiter de l'aubaine et s'est rapproché de Nuno Mendes, pas insensible aux charmes des Red Devils version Ruben Amorim.

Nuno Mendes, le PSG n'a pas dit son dernier mot mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NM✨ (@nunomendes_5)

Selon les dernières informations de Fichajes, l'entraineur portugais de Manchester United veut absolument le recrutement d'un latéral gauche cet hiver. Il a trois idées en tête : Patrick Dorgu (Lecce), Milos Kerkez (Bournemouth) et donc Nuno Mendes, en froid avec sa direction du Paris Saint-Germain. Si les deux premiers profils cités seront plus accessibles pour United, le club anglais ne compte pas lâcher l'affaire si facilement pour le Parisien. Ben Jacobs indique néanmoins ces dernières heures que les chances de voir partir Mendes du PSG cet hiver son minces. La raison ? Paris ne veut pas le vendre dans les prochaines semaines et reverra son cas l'été prochain si aucun accord n'est trouvé pour sa prolongation de contrat. Le journaliste précise qu'en plus de Manchester United, trois autres clubs de Premier League sont également à l'affût pour s'attacher les services du Lusitaien de 22 ans.