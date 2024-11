Lukeba après Barcola, le PSG craque totalement

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Deux ans après avoir misé sur Bradley Barcola, le PSG aimerait recruter un autre joueur formé à l’OL en la personne de Castello Lukeba, qui enchaîne les très bonnes performances au RB Leipzig.

Le mercato estival de 2023 a été rude pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui ont perdu Bradley Barcola et Castello Lukeba coup sur coup. L’attaquant français s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain pendant que le solide défenseur central gaucher a rejoint le RB Leipzig. Le club allemand a déboursé 30 millions d’euros pour s’attacher les services de Castello Lukeba, et il ne le regrette pas. Le natif de Lyon s’est imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs d’Europe, et les dirigeants du PSG n’en manquent pas une miette.

A en croire les informations du compte PSG Inside Actu, Castello Lukeba fait partie des joueurs ciblés par Luis Campos et Luis Enrique dans l’optique du prochain mercato estival. Egalement surveillé de près par le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League, l’international français (1 sélection) suscite l’intérêt du PSG, qui souhaite poursuivre sa politique de recrutements de jeunes joueurs tricolores à fort potentiel après avoir déjà misé sur Kolo Muani, Barcola, Doué ou encore le plus expérimenté Dembélé.

Le PSG est fan de Castello Lukeba

Valorisé à près de 100 millions d’euros par le RB Leipzig selon la presse espagnole, Castello Lukeba est néanmoins une piste très onéreuse et on ignore encore si le PSG s’alignera sur les requêtes du club allemand pour le recruter. Une alternative existe pour Paris à ce poste de défenseur central l’été prochain. Comme indiqué il y a quelques jours, Ousmane Diomandé (Sporting Lisbonne) est également dans les radars de Luis Campos. Une chose est en tout cas certaine, après avoir recruté Willian Pacho l’été dernier, le PSG souhaite se renforcer avec autre jeune défenseur dans les mois à venir. Et le profil de Castello Lukeba est tout simplement idéal aux yeux du board parisien.