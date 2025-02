Kolo Muani cartonne, le PSG reçoit une offre immonde

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à la Juventus Turin cet hiver, Randal Kolo Muani cartonne en Italie à tel point que la Vieille Dame souhaite déjà s’assurer la présence du buteur français dans son effectif la saison prochaine.

En janvier dernier, le Paris Saint-Germain a officiellement prêté Randal Kolo Muani à la Juventus Turin pour six mois. Un prêt sec sans option d’achat pour l’international français, qui cartonne depuis son arrivée en Italie avec 5 buts en seulement 3 matchs de Série A. Le natif de Bondy est déjà indiscutable au sein de l’équipe de Thiago Motta, qui exerce un fort pressing auprès de sa direction afin de conserver Randal Kolo Muani la saison prochaine. Mais pour cela, il va falloir de nouveau s’asseoir à la table des négociations avec la direction du PSG.

PSG : Kolo Muani règle ses comptes avec Luis Enrique https://t.co/niQ6mEPYYn — Foot01.com (@Foot01_com) February 12, 2025

« La relation avec le PSG est très bonne. Il y a la volonté de continuer ensemble et l’accord que nous avons passé avec eux nous amènera à rediscuter cet été pour parler de lui » a justement fait savoir Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Juve, avant la victoire 2-1 contre le PSV Eindhoven en play-off aller de la Ligue des Champions. De son côté, la Gazzetta dello Sport va plus loin en révélant les plans de la Juventus Turin pour s’offrir Randal Kolo Muani à plus long terme. Selon le journal aux pages roses, la Vieille Dame aimerait obtenir un second prêt de l’ancien attaquant du FC Nantes, soit jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 avec une option d’achat dont le montant serait compris entre 40 et 50 millions d’euros.

La Juve veut un prêt avec une faible option d'achat

Une proposition qui sera très certainement jugée insuffisante pour le Paris Saint-Germain, car les prestations remarquées de Kolo Muani à la Juventus vont sans doute attiser les convoitises de clubs anglais, lesquels seront assurément prêts à miser beaucoup plus d’argent dès l’été prochain pour récupérer l’ancien Nantais. Autrement dit, si la Juve souhaite garder « Kolo » en juin prochain, il va falloir trouver un accord avec le PSG pour un transfert sec et à un prix plus important. Sans quoi le club de la capitale n’aura aucun scrupule à négocier avec des écuries plus généreuses même si de son côté, le joueur pourrait faire le forcing pour rester à Turin où son adaptation est aussi rapide qu’impressionnante.