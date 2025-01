Luis Enrique réclame le futur Giroud au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fermement opposé au recrutement d’un avant-centre l’été dernier, Luis Enrique a changé d’avis. Après le départ acté de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin, l’entraîneur parisien souhaite faire venir un avant-centre.

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis et Luis Enrique n’en est visiblement pas un. Opposé à la venue d’un avant-centre l’été dernier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait notamment mis son véto à la piste Victor Osimhen, malgré un accord trouvé à l’époque entre le buteur de Naples et Luis Campos. Satisfait de son effectif, Luis Enrique ne voulait pas entendre parler du recrutement d’un numéro neuf. Mais cet hiver, le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin a changé la donne… et Luis Enrique est favorable à la venue d’un pur numéro neuf afin de concurrencer Gonçalo Ramos.

En effet, le média Sports Zone confirme que l’ex-sélectionneur de la Roja réclame avec insistance un buteur au profil « grand et aérien » lors de ce mois de janvier. Et si l’arrivée d’un top joueur sera difficile à boucler à ce poste en période de mercato hivernal, Luis Enrique aimerait au moins que le Paris SG fasse l’effort de recruter un joueur de ce profil en prêt « dans la mesure du possible ». Le champion de France en titre vise donc un joueur aux caractéristiques similaires à ceux d’un Olivier Giroud, des buteurs de plus en plus rares dans le football moderne.

Un nom revient tout de même sur les réseaux sociaux ces dernières heures, et pourrait correspondre au portrait-robot de l’attaquant réclamé par Luis Enrique : Dusan Vlahovic. Mais l’international serbe de la Juventus Turin n’est pas vraiment poussé vers la sortie par la Vieille Dame, qui estime au contraire que l’ancien attaquant de la Fiorentina est compatible avec la nouvelle recrue turinoise… Randal Kolo Muani. Luis Campos va donc devoir se creuser les méninges pour trouver le joueur adapté à la recherche de Luis Enrique. Le conseiller sportif du PSG a 15 jours pour réaliser un petit miracle, tout en sachant qu’il peut déjà mettre de côté la piste Jhon Duran, pour qui Aston Villa réclame un chèque colossal de plus de 120 millions d’euros.