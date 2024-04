Luis Enrique prépare des surprises pour PSG-Rennes

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG tient à la coupe de France, trophée qu'il n'a plus remporté depuis 2021. Luis Enrique alignera le meilleur onze possible, prenant en compte les blessures ainsi que les états de forme des joueurs. Gonçalo Ramos et Nordi Mukiele ont un beau coup à jouer.

Au PSG, on n'a pas que la Ligue des champions à l'esprit. Le club parisien a vraiment fait de la coupe de France une priorité absolue cette saison. Il faut dire que le PSG n'a plus gagné le trophée depuis 2021, une éternité sous QSI. Cela se ressent dans les déclarations des joueurs et de Luis Enrique mais aussi dans le coaching de l'entraîneur espagnol. Ce dernier a rapidement fait sortir Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lors du Classique pour les ménager un peu. Mercredi soir, les Parisiens ont une demi-finale peu évidente à négocier contre Rennes au Parc des Princes. Les Bretons, qui ont récemment failli battre le PSG chez lui (1-1), doivent gagner la coupe pour jouer l'Europe.

Ramos devrait débuter en pointe mercredi

On attend le onze type ou presque côté parisien avec une attaque Dembélé-Mbappé-Kolo Muani. Toutefois, selon les informations du quotidien Le Parisien, Luis Enrique aurait un autre plan en tête. Le journal francilien prédit la titularisation de Gonçalo Ramos en pointe. Le Portugais est en forme en ce moment, ayant marqué à Marseille en venant du banc. Ramos avait été titularisé en quarts contre Nice et avait marqué en huitièmes contre Brest en étant remplaçant au coup d'envoi.

Les blessures et les suspensions vont provoquer d'autres surprises au PSG. Exclu à Marseille, Lucas Beraldo ne peut pas jouer face à Rennes. Nordi Mukiele est pressenti pour jouer sur le côté gauche, laissant Lucas Hernandez ou Milan Skriniar aux côtés de Danilo en défense centrale. Marquinhos et Nuno Mendes seront sans doute laissés au repos comme l'a sous-entendu Luis Enrique. « Marquinhos et Nuno ont récupéré, mais récupérer pour s’entraîner est une chose et être prêt pour jouer en est une autre », a t-il confié en conférence de presse. La dernière interrogation concerne le milieu où Zaire-Emery serait mis au repos. Kang In Lee et Asensio se joueront la dernière place dans le onze. Une opportunité unique pour ces hommes de se montrer avant le Barça, Gonçalo Ramos en tête.