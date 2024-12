Luis Enrique offre déjà deux renforts au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En attendant le mercato hivernal, le PSG peut se réjouir de voir revenir en grande forme Gonçalo Ramos et Désiré Doué, décisifs contre l’OL puis face à Monaco et qui offrent de nouvelles options à Luis Enrique.

Le mercato d’hiver sera certainement agité au Paris Saint-Germain, principalement car le club de la capitale souhaite se débarrasser de Randal Kolo Muani. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’international français a été écarté du groupe pour la réception de l’OL puis pour le déplacement à Monaco. L’ancien joueur de Francfort n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, au contraire de deux attaquants qui reviennent en très grande forme en cette fin d’année 2024 : Désiré Doué et Gonçalo Ramos. Avant même le début du mercato, le PSG récupère indiscutablement deux renforts pour la suite de la saison, comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour.

L1 : Insubmersible, le PSG assomme le championnat https://t.co/vTimoxDX6S — Foot01.com (@Foot01_com) December 18, 2024

Comme avec Bradley Barcola la saison dernière, Luis Enrique a mis du temps avant de lancer Désiré Doué dans le grand bain. Mais l’ancienne pépite du Stade Rennais semble cette fois lancée. « Doué, placé dans l'axe, a fait du Doué. Ce pour quoi Luis Enrique en avait fait sa priorité l'été dernier. De la mobilité, des relais techniques précis, des gestes de classe. Pour apparaître comme une alternative plus durable, il faudra que Doué, buteur ou passeur décisif sur ses trois derniers matches, trouve de la continuité » note Hugo Delom, pour qui Désiré Doué doit encore progresser sur certains aspects. Mais l’international espoirs français est le prototype de joueur adoré par Luis Enrique et sa montée en puissance est une excellente nouvelle pour le club parisien.

Le PSG devrait quand même recruter un attaquant cet hiver

Tout autant que le retour de blessure de Gonçalo Ramos, dont le profil de pur avant-centre va rendre de fiers services au PSG lors de la seconde partie de saison. Buteur contre l’OL après son entrée en jeu, l’ex-attaquant du Benfica Lisbonne a remis ça face à Monaco, malgré un temps de jeu réduit. « La réussite du duo Doué-Ramos, associée à l'efficacité loin d'être négligeable d'Ousmane Dembélé (déjà 8 buts en 19 matches cette saison), peut-elle faire évoluer la stratégie du PSG sur le mercato d'hiver ? Peu probable » précise toutefois L’Equipe, certain que le Paris SG ira quand même chercher un joker offensif pour combler le départ de Randal Kolo Muani. Mais à l’heure où Bradley Barcola marque le pas, le retour en très grande forme de Désiré Doué et de Gonçalo Ramos est une superbe nouvelle sur laquelle Luis Enrique va pouvoir capitaliser dans les semaines et les mois à venir.