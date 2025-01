Luis Enrique met la pression au PSG, ce transfert est vital

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a bouclé le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe. Un départ que Luis Enrique veut compenser par la signature d’un nouveau défenseur central d’ici la fin du mercato hivernal le 3 février prochain.

Après avoir trouvé un accord avec la Juventus Turin pour le prêt de Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain s’est entendu avec Fenerbahçe pour le départ de Milan Skriniar. L’international slovaque va lui aussi être prêté, et ces deux mouvements seront finalisés dès que le club parisien aura vendu ou rappelé deux joueurs actuellement prêtés à l’étranger. Ces deux départs vont soulager la masse salariale du PSG afin d’offrir plus de souplesse aux dirigeants pour négocier de nouvelles arrivées.

🔴🔵 Luis Enrique souhaite que le club recrute un défenseur central maintenant que le départ de Milan Skriniar est acté. 🔎 — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) January 22, 2025

Le départ de Kolo Muani a déjà été compensé par la signature de Khvicha Kvaratskhelia et à présent, l’objectif de Luis Enrique est de trouver le remplaçant de Milan Skriniar. Car même si le défenseur slovaque a très peu joué lors de cette première partie de saison, l’entraîneur de 52 ans a bien l’intention de voir un nouveau joueur débarquer pour combler le départ de l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Une information confirmée par l’insider Djamel, qui a révélé sur son compte X que Luis Enrique faisait du recrutement d’un défenseur central une priorité de cette fin de mercato.

Luis Enrique veut un défenseur central cet hiver

Un gros investissement pouvait être attendu l’été prochain à ce poste, mais le spécialiste du PSG confirme que Luis Enrique veut un défenseur central dès le mercato hivernal en tant que doublure de Marquinhos. C’est donc un défenseur central droitier que le Paris Saint-Germain recherche alors qu’en tant qu’axe gauche, les solutions sont plus nombreuses avec Willian Pacho, Lucas Hernandez et le retour de blessure de Presnel Kimpembe. Reste maintenant à voir si Luis Campos trouvera un joueur qui fera le bonheur de Luis Enrique d’ici le 3 février prochain alors que le PSG ne veut plus surpayer et ne fera donc pas d’offre au-dessus du marché cet hiver.