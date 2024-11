Luis Enrique dans l'histoire, le PSG n'est pas concerné

Dans : PSG.

Après avoir été joueur du Real Madrid, joueur du FC Barcelone et entraineur du club catalan, l'entraineur du PSG s'amuse à défier l'histoire en se voyant entrainer le club madrilène.

Aujourd'hui entraineur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a connu les sommets du football européen avec le FC Barcelone. Appelé en 2014 pour remplacer Tata Martino, l'Asturien est resté pendant trois saisons à la tête du club catalan et a remporté 9 titres, dont la Ligue des champions (2015). Avant d'être un grand entraineur du Barça, le natif de Gijón y a fini sa carrière en tant que joueur. Précédant ses 8 saisons passées en Catalogne, il avait d'abord été joueur du Real Madrid pendant 5 ans. Dans une interview accordée à 3Cat, il avoue plein de malice qu'il se verrait bien devenir la première personne passée à la fois chez les Blaugranas et chez les Merengues en tant que joueur et entraineur.

Luis Enrique ne se voit pas au Real Madrid

Pour la presse catalane, Luis Enrique s'est livré sur sa carrière et n'a pas eu honte d'évoquer le tournant de son parcours en tant que joueur : avoir quitté le Real Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Il n'est pas le seul à l'avoir fait dans l'histoire, Luis Figo l'ayant ensuite imité dans le sens inverse par exemple. Interrogé sur ses chances d'entrainer le Real Madrid pour entrer dans l'histoire, le technicien asturien s'en est amusé. « Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans l'histoire qui ait été joueur et entraîneur du Barça et du Real Madrid. Je peux battre un record. Ce serait bien... Non, je plaisante, je ne le ferai pas », a assuré l'ancien sélectionneur de la Roja, qui ne voit pas vraiment cette perspective se réaliser.

Avant de s'engager au Paris Saint-Germain, Luis Enrique était proche d'un retour au FC Barcelone. Également annoncé du côté de l'Atlético de Madrid pour prendre la succession d'un Diego Simeone en perte de vitesse, il avait opté pour le projet francilien. Aujourd'hui, il semble épanoui dans la capitale parisienne. Si elle n'a pas encore été officialisée, sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2027 aurait déjà été actée en interne.