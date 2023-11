Luis Enrique a un problème, le PSG a trop de bons joueurs

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

C’est avec une bonne dose d’optimisme que le PSG se prépare à défier l’AC Milan en Ligue des Champions. Un match pour lequel Luis Enrique va devoir effectuer des choix forts dans sa composition de départ.

Vendredi soir face à Montpellier en Ligue 1, Luis Enrique avait fait le choix d’aligner Dembélé, Kang-in Lee, Mbappé et Kolo Muani dans son quatuor offensif. Le onze de départ choisi par l’entraîneur du Paris Saint-Germain a porté ses fruits avec une belle victoire au Parc des Princes et une prestation collective impeccable de la part du champion de France en titre. Mardi soir, le PSG sera en déplacement à Milan et logiquement, l’équipe de Luis Enrique sera opposée à une formation d’un niveau bien supérieure au MHSC. Il sera dès lors intéressant d’observer les choix qui seront faits par Luis Enrique.

A en croire les informations de L’Equipe, le doute est encore présent dans l’esprit de l’entraîneur parisien au sujet de la composition de sa ligne offensive. En pointe, Kylian Mbappé est partant à 100 % tout comme Ousmane Dembélé dans le couloir droit. Luis Enrique est en revanche confronté à deux gros dilemmes pour les postes de milieu gauche et de deuxième avant-centre. A gauche, l’ex-sélectionneur de la Roja est en pleine hésitation entre Vitinha et Kang-in Lee, deux joueurs très appréciés des supporters et qui réalisent un excellent début de saison.

Luis Enrique a encore deux hésitations avant Milan-PSG

Pour l’heure, Luis Enrique n’a pas tranché et le dernier entraînement ce lundi sera certainement décisif. La seconde hésitation concerne le joueur qui épaulera Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque et le choix doit être fait entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Une titularisation de l’international portugais n’est pas à exclure alors que l’ancien attaquant de l'Eintracht Francfort est en difficulté et a de nouveau livré une prestation décevante contre Montpellier avec une note de 3/10 dans les colonnes de L’Equipe malgré le très bon match du PSG dans son ensemble. Luis Enrique a encore quelques heures pour affiner son onze de départ et définir de manière certaine l’attaque la plus complémentaire possible pour venir à bout de l’AC Milan.