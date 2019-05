PSG : Neymar pousse Cavani vers l'Atlético, et ça marche !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Au cœur d’un effectif stable et bâti autour de cadres prêts à tout donner pour Diego Simeone, l’Atlético Madrid va vivre une totale révolution cet été.

Les départs de Godin, Griezmann, Juanfran ou Lucas Hernandez vont bouleverser le visage d’une formation qui se doit de faire un gros coup sur le marché des transferts pour être compétitif et rassurer ses supporters. Et ce gros coup, il se nomme Edinson Cavani pour Le Parisien. Ce transfert apparaît comme une évidence pour plusieurs raisons. L’Atlético Madrid suit l’Uruguayen depuis des années et son profil plait à Diego Simone, qui peut lui proposer un salaire à la hauteur de ses émoluments parisiens.

Le PSG a besoin d’une grosse vente et espère récupérer 50 ME afin de financier l’arrivée d’un nouveau joueur offensif plus compatible avec Neymar et Mbappé. D’ailleurs, le Brésilien pousse depuis quelques semaines pour la venue de Philippe Coutinho (FC Barcelone) et sait très bien que cela implique comme conséquence le départ du meilleur buteur de l’histoire du club. Mais toutefois, il y a aussi des obstacles. Cavani compte bien aller au bout de son contrat avec Paris et n’a jamais évoqué l’idée d’un transfert. Néanmoins, la réalité de cette fin de saison démontre que l’ancien napolitain n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel, qui va clairement avoir envie de mettre Mbappé dans l’axe à l’avenir.