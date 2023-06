Luis Enrique a un atout secret pour arrêter de faire perdre le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pas encore nommé mais déjà très attendu, Luis Enrique est connu pour être un entraineur atypique. Il a aussi comme envie de soigner les têtes, et il y a peut-être besoin de cela au PSG.

Après plus de 10 ans d’investissement copieux, le Paris SG version QSI n’a toujours pas réussi à briller en Europe. Une finale lors de l’année du Covid, et c’est tout ce qu’il y a de positif en Ligue des Champions pour un club qui s’est offert les plus grandes stars du ballon rond. Cela a déjà été évoqué par le passé, arriver à construire un club et une équipe pour aller au bout de la Ligue des Champions ne se fait pas en un claquement de doigts. Chelsea et Manchester City ont eux aussi mis plus d’une décennie pour y arriver, et la culture de la gagne, l’approche psychologique, la pression, sont des éléments à gérer.

Luis Enrique prêt à soigner les têtes au PSG

C’est un des points sur lesquels Luis Enrique pourrait insister quand il sera aux commandes du Paris SG. Selon Le Parisien, il n’est pas exclu que l’entraineur espagnol vienne avec au moins un psychologue afin de traiter de cette partie souvent sous-estimée avec son groupe. L’ancien sélectionneur de la Roja attache une grande importance à l’approche des matchs, au bien-être psychologique, et estime que cela peut aider le PSG à régler certains de ses problèmes. « Dans son staff, il a presque toujours pu compter sur Joaquin Valdés, un psychologue du sport justement. « Son rôle ici nous permet de savoir quel message nous voulons donner, sur quel bouton nous devons appuyer selon ce dont nous avons besoin », avait dit Enrique à propos de Valdès. On verra bientôt avec plus de clarté qui l'accompagne à Paris », explique ainsi Benjamin Quarez, le journaliste du Parisien.

Ces dernières années, il n’est pas rare de voir le club de la capitale se liquéfier quand les matchs à enjeux, sur lesquels toute la saison se joue, arrivent. Luis Enrique, qui était l’entraineur de la « remontada » du Barça face au PSG, en sait quelque chose, tant le fait de reculer et de concéder trois buts en moins de 10 minutes alors que la qualification tendait les mains aux Parisiens, peut aussi s’expliquer par ce qu'il se passe dans les têtes. Face à Manchester United, puis contre le Real Madrid, l'écroulement des stars parisiennes a souvent surpris, dans un domaine parfois encore tabou dans le monde du football et du sport en général.