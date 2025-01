Luis Enrique a tué la taupe du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du PSG a la culture du secret, et Luis Enrique n'apprécie pas de voir ses choix tactiques être dévoilés trop tôt dans la presse. C'est pour cela qu'il a réglé personnellement ce dossier.

A quelques heures du match décisif pour le Paris Saint-Germain à Stuttgart en Ligue des Champions, bien malin celui qui est en mesure d'annoncer avec certitude le onze de départ retenu par l'entraîneur espagnol du PSG. Contrairement à ses prédécesseurs, Luis Enrique n'est pas du genre à laisser traîner les indices, et il a souvent étonné tout le monde au moment de la révélation de son équipe. Personne n'a oublié, par exemple, le soir où il a préféré aligner Safonov plutôt que Donnarumma dans les buts parisiens, ce que personne n'avait vu venir. Comme l'explique L'Equipe, qui avait souvent profité des fuites venues du vestiaire parisien, depuis que Luis Enrique est à Paris, il a multiplié les pièges pour chasser les taupes et il a finalement réussi.

Cinq personnes dans le secret de Luis Enrique au PSG

Comme le raconte Hugo Delom, journaliste du quotidien sportif, lorsqu'il officialise sa composition d'équipe à ses joueurs, deux heures avant la rencontre, seuls ses cinq adjoints les plus proches sont au courant de ce qu'il va dire. Et ces adjoints sont la garde rapprochée de Luis Enrique, des hommes en qui il a une confiance absolue. Au point même que ceux qui ont déjà travaillé avec le technicien espagnol refusent de dire comment et à quel moment ce dernier finalisait ses choix, histoire de ne pas le trahir. Du côté des joueurs, le service de communication du Paris Saint-Germain a clairement prévenu tout le monde, dès la signature du contrat, qu'il fallait impérativement éviter de prévenir ses proches lorsque Luis Enrique dévoilait son onze de départ. De même, il mélange les joueurs lors du dernier entraînement et va même jusqu'à essayer de piéger tout le monde.

L'Equipe le confirme, par deux fois en Ligue des champions, Luis Enrique n'a pas aligné sa véritable équipe lors de l'échauffement afin d'essayer de tromper les observateurs et son adversaire. Car si l'entraîneur du Paris Saint-Germain cultive ainsi le secret, c'est à la fois pour ne pas avoir une ou des taupes dans son vestiaire, mais aussi pour ne pas laisser l'entraîneur adverse avoir une idée très précise de l'équipe qu'il aura en face des lui. En attendant, c'est une évidence, les fuites ont été stoppées du côté du PSG, Luis Enrique a réussi ce challenge qu'aucun entraîneur n'avait réussi à Paris avant lui.