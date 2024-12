Luis Diaz au PSG avec un échange légendaire ‍?

Dans : PSG.

Le PSG sera actif cet hiver lors du marché des transferts. Luis Enrique veut plus que jamais un nouvel ailier, capable de concurrencer Bradley Barcola sur le côté gauche.

Le Paris Saint-Germain va vivre un mois de janvier de tous les dangers. Les fans et observateurs du club de la capitale ne pensent déjà qu'à la rencontre de Ligue des champions face à Manchester City le 22. Les pensionnaires du Parc des Princes ont encore du temps devant eux pour se montrer prêts. Surtout que le marché des transferts hivernal va bientôt ouvrir ses portes. ll se dit que le PSG souhaite ardemment la venue d'un nouvel ailier. Les champions de France ont pas mal de profils en tête. Un est très apprécié par la direction francilienne : Luis Diaz.

Le PSG veut tenter une opération osée pour se payer Luis Diaz cet hiver

Selon les informations de CaughtOffside, le PSG est disposé à envoyer une offre de 60 millions d'euros à Liverpool, plus un joueur, pour s'attacher les services de l'international colombien. Une offre alléchante sur le papier que Liverpool ne veut pour le moment pas considérer. Les Reds veulent absolument garder Luis Diaz, encore sous contrat jusqu'en 2027 et qui a pris de plus en plus de poids dans la Mersey depuis quelque temps. A noter que outre le PSG, le Barça est aussi intéressé par l'ancien joueur de Porto.

Le club catalan a même les faveurs du joueur. Mais les problèmes économiques du Barça ne permettront pas un deal possible avec Liverpool. Sauf rebondissement, Luis Diaz restera donc en Angleterre au moins jusqu'à la fin de la saison. Arne Slot est content de ses prestations. Attention tout de même au PSG donc, qui devrait être là jusqu'aux dernières heures du marché des transferts. Et Paris ne manquera pas d'arguments financiers.