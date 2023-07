Lucas Hernandez est une fraude, une légende l'achève

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cet été, le PSG a rapidement mis la main sur Lucas Hernandez. Le Français a forcé avec succès un départ du Bayern Munich. Une attitude qui ulcère Lothar Matthaus, lequel estime qu'Hernandez a manqué de respect pour un club très patient avec lui.

Avec Lucas Hernandez, le PSG a tenté un pari osé cet été. Le latéral français a été recruté pour 45 millions d'euros malgré des pépins physiques nombreux ces dernières années. Il revient même d'une rupture des ligaments croisés subie lors du Mondial au Qatar. Dans ces conditions, on peut se dire que le Bayern Munich a réalisé une belle vente lors de ce mercato. Cependant, l'état d'esprit n'est pas le même en Allemagne. Le club bavarois reste encore vexé par la manière dont le Français est parti, forçant son départ très rapidement malgré les 4 années passées en Bavière.

Matthaus tacle sévèrement Lucas Hernandez

Un dégoût partagé par une ancienne légende du club, Lothar Matthaus. Le Ballon d'or 1990 a rarement sa langue dans sa poche et Lucas Hernandez a pu s'en apercevoir. Interrogé par Bild sur le transfert du Français au PSG, Lothar Matthaus s'est montré très énervé de l'attitude du joueur. Un comportement d'autant plus inacceptable qu'il rappelle que le Bayern a toujours soutenu le joueur. C'est valable pour les blessures comme pour les soucis conjugaux et judiciaires.

„Kim wird ihn schnell vergessen machen“ - Matthäus rechnet mit Ex-Bayern-Star Hernández ab! https://t.co/ysQm77K3wm #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) July 30, 2023

« Il n’a pas montré de gratitude, aucun caractère. S’il avait voulu être reconnaissant avec le Bayern, après ces quatre dernières années, perturbées par des problèmes sur et en-dehors du terrain – alors que le Bayern l’a soutenu, y compris en privé – il aurait dû signer un nouveau contrat avec humilité. Le rapport qualité prix est désastreux si l’on regarde l’ensemble de sa carrière », a t-il lâché rappelant qu'Hernandez avait été acheté 80 millions d'euros par le Bayern en 2019. Déjà en froid avec certains supporters du PSG, considéré comme un traître à Marseille, Hernandez a décidément une liste d'ennemis en pleine expansion.