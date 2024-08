Lookman à Paris, l'Atalanta craque et fixe un prix ‍!

Dans : PSG.

Annoncé dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, Ademola Lookman pourrait coûter cher au club de la capitale. L'Atalanta Bergame demande une somme importante pour laisser partir son joueur.

Ce n'est plus un secret pour personne : le Paris Saint-Germain cherche activement à recruter un nouvel élément offensif. L'arrivée de Désiré Doué ne suffit pas à rassurer les dirigeants parisiens, encore moins avec la grosse blessure de Gonçalo Ramos. Absent pendant au moins trois mois, le numéro 9 parisien ne sera apparemment pas remplacé. Du moins, la direction sportive francilienne ne souhaiterait pas, en accord avec Luis Enrique, recruter un attaquant de pointe type. Ce que l'entraineur espagnol souhaite surtout, c'est un joueur capable de jouer dans une position de "neuf et demi" - un profil beaucoup plus centré sur son aptitude à créer le jeu autant qu'à le conclure. En ce sens, le PSG s'activerait sur le dossier Ademola Lookman. Mais comme tous joueurs sous contrat, il a un prix.

Le prix d'Ademola Lookman est connu

🇮🇹 L'Atalanta demande environ 40M d'euros pour entamer des négociations pour Ademola Lookman.



🔴🔵 Le PSG a proposé un contrat au joueur avec un salaire net de 4,5 millions d'euros par saison.



L'attaquant de l'Atalanta Bergame, qui sort d'une très belle saison conclue par un triplé en finale de la dernière Ligue Europa, aurait donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Foot Mercato assure qu'il ferait même tout son possible pour rejoindre la formation parisienne et être entrainé par Luis Enrique. Toutefois, une telle opération a un coût. La presse italienne a sorti plusieurs chiffres qui peuvent se résumer par celui de La Repubblica. L'Atalanta aurait en effet fixé le prix d'Ademola Lookman à 55 millions d'euros. Une somme qui, en théorie, ne devrait pas faire peur à Nasser al-Khelaïfi. Toutefois, rien ne dit qu'il est enclin à accepter de verser autant d'argent pour s'offrir le Nigérian de 26 ans. En attendant, un joueur de son profil ferait indéniablement un bien fou à l'effectif parisien qui a bien besoin de sa polyvalence et de son volume de jeu.