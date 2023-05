Lionel Messi traité de « mercenaire », ça ne passe pas

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans trois matchs, et sauf retournement de situation, Lionel Messi ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain. Le septuple Ballon d'Or argentin est désormais attendu en Arabie saoudite pour la suite de sa carrière.

Titulaire samedi soir contre Ajaccio, Lionel Messi a reçu un accueil glacial du Parc des Princes, alors même que les Ultras avaient décidé de boycotter ce match qui rapproche le PSG d’un onzième sacre en Ligue 1. Semblant totalement indifférent à l’attitude du public parisien, le champion du monde a rendu une copie propre, avec quelques belles passes, mais sans plus. C’est dorénavant une évidence, la Pulga attend poliment la fin de saison avant de quitter le Paris Saint-Germain pour d’autres cieux. Tandis que le FC Barcelone tente de parvenir à un accord pour faire revenir celui qui avait été viré en 2021, tous les chemins mènent vers l’Arabie saoudite et plus précisément le club d’Al Hilal. Un choix qui fait bondir pas mal de monde pour un joueur aussi talentueux que Leo Messi.

🗣💬 @MarieMartinod : "Messi en Arabie Saoudite ? Oui, ce serait un choix de mercenaire. C'est assez flagrant. Il a peut-être des idées louables avec tout l'argent qu'il pourrait avoir. Je ne vois pas comment on pourrait l'expliquer autrement." #RMCLive pic.twitter.com/7vg41jTM5p — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) May 13, 2023

Si certains n’osent pas trop s’en prendre à une légende du football, Marie Martinod double médaillée olympique de ski acrobatique, n’a pas hésité à confier son sentiment sur ce départ du favori pour le prochain Ballon d’Or. « Lionel Messi ferait un choix de mercenaire en allant en Arabie Saoudite ? Oui ! La définition du mercenaire, si c’est un adjectif, c'est qu’il s'agit que pour un salaire et est inspiré par le profit, et si tu l’utilises comme un nom, c’est un soldat à la solde d’un gouvernement étranger. C’est assez flagrant que ça colle à la situation. Attention, je ne juge pas Lionel Messi dans son choix s’il va là-bas, mais oui, c'est un choix de mercenaire. Je ne sais, il a peut-être l’intention de faire de belles choses avec l’argent qu’il va gagner là-bas et après tout c’est logique d’être tenté par autant d’argent. Mais c’est une façon d’agir de mercenaire, je ne vois pas comment on pourrait l’expliquer autrement », a confié dans les Grande Gueules du Sport l’ancienne championne, qui ne veut surtout pas critiquer l'option probablement choisie par Leo Messi.

L'Arabie saoudite éviter de crier victoire trop vite

Du côté d'Al Hilal, le président du club sait bien que désormais les regards de toute la planète sont tournés vers lui, surtout depuis que l'on a appris en début de semaine via l'Agence France Presse qu'il aurait proposé près d'un milliard d'euros sur 2 ans à Lionel Messi. Mais Fahd Bin Nafel, patron du club saoudien, a tenu à calmer l'emballement général à cet instant de la saison. « Lionel Messi ? Je ne vous dirai rien. Si quelque chose doit sortir, ce sera via notre service de communication et c'est tout. Le groupe est plus important pour moi qu’un joueur. Toute star qui vient dans notre club doit savoir que nous sommes un grand club. Notre objectif est d’améliorer l’équipe. Si on se focalise sur un seul joueur, on perd le groupe », a confié le patron d'Al Hilal, à qui on prête l'intention d'également recruter Sergio Busquets et Marco Verratti pour faire plaisir à Lionel Messi.