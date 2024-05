Lille veut 100 ME pour Yoro, le PSG devance le Real

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Confronté au refus de Leny Yoro, Lille ne prolongera pas son défenseur central sous contrat jusqu’en 2025. Le club nordiste réclame tout de même une fortune pour le transfert de son jeune talent. Un paramètre qui fait les affaires du Paris Saint-Germain au détriment du Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain tient peut-être l’opportunité de se venger. Pendant que Kylian Mbappé prend la direction du Real Madrid, le champion de France pourrait priver la Maison Blanche de Leny Yoro. Ce n’est pas le scénario qui se dessinait ces derniers mois. A un an de la fin de son contrat, le défenseur central du LOSC refuse de prolonger malgré les sollicitations de ses dirigeants. Le Français veut obliger ses supérieurs à conclure son transfert cet été pour éviter son départ libre l’année prochaine.

Le Real ne fera aucune folie

On apprenait très rapidement sa volonté de signer au Real Madrid. Sauf que le club madrilène n’est pas disposé à s’aligner sur les hautes exigences lilloises. Et pour cause, nos confrères de RMC indiquent que le président Olivier Létang parlait récemment d’un montant fixé à 100 millions d’euros ! La somme est évidemment excessive, surtout pour un joueur potentiellement libre dans un an. Lorsque le patron du LOSC se montrera plus lucide, le transfert de Leny Yoro pourrait davantage se rapprocher des 60 millions d’euros bonus compris.

Le prix reste tout de même trop élevé pour le président espagnol Florentino Pérez. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain que l’on pensait vaincu sur ce dossier. Toujours d’après la même source, les dirigeants parisiens croient en leurs chances et continuent de négocier avec leurs homologues lillois. Autant dire que le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi prendrait un malin plaisir à surprendre les Merengue. Le Real Madrid reste néanmoins serein pour une raison simple. A l’heure actuelle, l’international Espoirs français, également convoité par Liverpool, donne toujours sa priorité au cador de Liga.