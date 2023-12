Libérez les arbitres ‍! L’appel de Newcastle après Paris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Trois jours plus tard, Newcastle ne digère pas le penalty accordé au Paris Saint-Germain (1-1) mardi en Ligue des Champions. Pour le manager des Magpies Eddie Howe, ce fait de jeu devrait inciter l’UEFA à réduire le pouvoir de la VAR.

Parti pour réaliser un gros coup au Parc des Princes mardi, Newcastle a déchanté en toute fin de rencontre. Appelé par ses collègues à la VAR, l’arbitre principal Szymon Marciniak a finalement accordé un penalty très généreux au Paris Saint-Germain au bout du temps additionnel. Une erreur confirmée par l’UEFA à travers la sanction infligée à l’arbitre chargé du VAR Tomasz Kwiatkowski, privé du match Real Sociedad-RB Salzbourg le lendemain. Insuffisant pour consoler le manager des Magpies Eddie Howe, persuadé que l’assistance vidéo ne devrait pas autant influencer les décisions.

« L'arbitre avait pris la bonne décision avant d'aller voir les images, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas penalty, a regretté le coach de Newcastle ce vendredi. Puis la VAR lui a dit... La VAR a estimé qu'il y avait penalty et ma seule déception est que l'arbitre... Dans quel état d'esprit va-t-il consulter les images ? Est-ce qu'il y va avec son avis ? Est-il assez fort pour dire "selon moi, il n'y avait pas penalty, et c'est encore ce que je pense" ? Ou doit-il accorder le penalty puisque la VAR estime que ça se siffle ? »

Howe n'en veut pas à l'arbitre principal

« Je pense que c'est un problème de la VAR. On n'accorde pas assez de pouvoir aux décisions prises sur le terrain, a-t-il critiqué. Et dans ce cas, l'arbitre avait pris la bonne décision. Ce n'est pas l'arbitre mais la VAR qui a décidé qu'il y avait penalty. Je n'ai aucune raison d'être énervé contre l'arbitre. Si un arbitre prend une décision, puis va consulter les images, j'adorerais que l'arbitre les regarde plus de son point de vue, plutôt qu'on lui impose la décision à prendre. »

« Quel intérêt d'aller voir les images si vous savez déjà ce qui va se passer ? Plus de 99% des arbitres qui vont voir les images finissent par se plier à la décision de la VAR au lieu de garder leur opinion. La VAR peut aider en lui permettant de revoir ces images. Mais laissez l'arbitre prendre la décision », a réclamé Eddie Howe avec calme, mais toujours avec beaucoup de frustration.