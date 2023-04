Les zombies du PSG ressuscités, Marquinhos regoûte à la vie !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Très chahuté après deux défaites de rang et une semaine agitée en interne, le PSG a réagi de la meilleure des manières en l'emportant à Nice 0-2. Un succès difficile mais crucial qui rend optimiste Marquinhos.

Le PSG a retrouvé du caractère à Nice. Souvent accusés de manquer d'investissement sous le maillot parisien et encore plus ces dernières semaines, les joueurs parisiens sont allés arracher un succès précieux à Nice 0-2. Ces trois points redonnent six unités d'avance au PSG sur Lens avant de recevoir les Sang et Or le week-end prochain. Autant dire une bouffée d'air frais non négligeable. Toutefois, la prestation parisienne n'était pas supérieure aux dernières sorties. Le PSG a souffert face aux Aiglons, concédant beaucoup d'occasions sur les 90 minutes. Les Parisiens ne doivent leur salut qu'aux prouesses de Gianluigi Donnarumma conjuguées à une certaine efficacité offensive.

Soulagé, Marquinhos croit au nouveau départ du PSG

La manière n'était pas présente mais peu importe pour le capitaine du PSG. Marquinhos, qui jouait son 400e match avec le PSG, est revenu sur le match des siens à l'Allianz Riviera. Il se voulait satisfait devant la presse. Le défenseur central brésilien, jugé peu en confiance en ce moment, montrait tout le contraire à chaud. Il ne doute pas un seul instant de la détermination de l'équipe parisienne. Il n'a pas nié ses difficultés mais a préféré souligner la solidarité du groupe en cette fin de saison en Ligue 1.

Marquinhos après la victoire de Paris à Nice : « Le PSG n'est jamais mort » https://t.co/aHj9VirtcN#OGCNPSG pic.twitter.com/QRCb1u0BsA — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 8, 2023

« On sait qu'on peut beaucoup mieux faire et, dans le contexte actuel, il faut prendre étape par étape. Même si ce n'était pas notre meilleur match, il était très important de prendre ces trois points. On savait qu'on n'aurait pas un match facile mais on a su gérer les moments du match et c'est un point très positif pour nous. Il y a des moments où il faut savoir attaquer dans une rencontre et d'autres où il faut serrer les dents, se montrer solidaires. Il faut savoir comprendre les moments d'un match et en profiter un maximum. Je crois que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui même si on n'a pas tout le temps été agressifs. Mais on a su répondre présent. Le Paris-Saint-Germain n'est jamais mort. Même s'il connaît des turbulences, avec les joueurs que ce club a, avec ses supporters, qui ont de la passion et de la détermination, ce club ne peut jamais être mort », a t-il lâché. Des paroles et un match qui devront être confirmés face à Lens pour dissiper définitivement les doutes des supporters.