Les Ultras virés d'un virage, le PSG version Bisounours

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vit un début de saison plutôt satisfaisant. Le public du Parc des Princes apprécie ce qu'il voit, même si tout n'est pas encore parfait.

Le PSG a repris des couleurs depuis l'arrivée au club de Luis Enrique. L'ancien entraineur du FC Barcelone a déjà mis sa patte sur le style de jeu de son équipe. Si les champions de France ont déjà lâché quelques points, les fans et observateurs n'en tiennent pas rigueur au vu de ce qui est proposé sur le terrain. Samedi soir dernier au Parc des Princes face au RC Lens, le PSG a affiché un visage très satisfaisant. De quoi enflammer l'enceinte parisienne, même si quelques fans en tribune Boulogne se sont fait rappeler à l'ordre. Dans cette tribune, malgré les envies des fans de retrouver des chants, il est impossible de se lever et de mettre de l'ambiance. Et Nasser Al-Khelaïfi ne veut rien lâcher.

Le public du Parc des Princes rappelé à l'ordre par le PSG

Selon les informations de RMC Sport, la position du PSG n’a pas changé concernant la tribune Boulogne. Le club de la capitale veut rappeler que ce n’est plus une tribune d'Ultras et qu'il n’est plus possible d’être debout. Il y a deux raisons principales à cela. Le fait qu'en cas d’accident, la responsabilité du PSG sera engagée mais aussi que les champions de France veulent faire de Boulogne un coin où accueillir des familles ou des comités d’entreprise. Les choses sont donc claires même si elles ne devraient pas satisfaire tout le monde au Parc des Princes. Mais tout porte à croire que si les résultats suivent, tout le monde finira par se contenter de la situation, avant de possibles reprises de négociations entre les Ultras et le PSG. Mais on en est encore loin.