Les joueurs du PSG ont craché sur le Football Circus, Grégory Schneider a adoré

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, le PSG a joué un match amical à 15 millions d’euros contre une formation « All-Stars » d’Arabie Saoudite.

Dans un match qui ressemblait plus à un match de charité qu’à un match de compétition officielle, le Paris Saint-Germain s’est imposé 5-4. Mais plus globalement, la tenue de cette rencontre en semaine et en pleine saison pose question, d’autant que ce match entre le PSG et la formation All-Stars des joueurs évoluant en Arabie Saoudite a fait décaler le seizième de finale de coupe de France du PSG, initialement prévu dimanche soir et qui se déroulera donc lundi pour laisser le temps à Kylian Mbappé et à ses coéquipiers de rentrer en France et de récupérer un minimum. Sur l’antenne d’Europe 1, le journaliste Grégory Schneider a totalement dézingué la tenue de ce match. Mais selon lui, les joueurs du Paris Saint-Germain n’ont pas joué le jeu, ce qui tend finalement à confirmer que cette rencontre était bidon sur tous les points.

Grégory Schneider atomise le match à 15 ME du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Un match amical pour 15 millions d’euros, c’est obscène, c’est inadmissible. Ça veut dire que demain, Montpellier peut faire un amical à 700.000 euros, ce qui serait énorme pour eux, et on continue de décaler les calendriers ? Tout cela est obscène, c’est la puissance financière qui s’impose aux calendriers et à l’histoire des compétitions. Ce n’est pas le foot de demain et il y a quelque chose qui m’a plu, c’est que les joueurs du PSG s’en tapaient de manière intersidérale de ce match. Ils ont neutralisé le jeu, ils ont dit « si on est sous le chapiteau, je vais faire l’otarie ». Et c'est ça qui s’est passé. En prenant l'évènement sous une perception un peu Marxisante, ils se sont élevés contre ça. Il n’y a pas un mec qui a mis de l’intensité, qui a taclé, etc. Ils ont pris ça pour ce que c'était, c'est à dire un cirque » a analysé Grégory Schneider, révolté par la tenue de ce match et par les conséquences que celle-ci a sur les compétitions officielles et en l’occurrence la Coupe de France.

Quant au comportement des joueurs parisiens, il a été somme toute classique, avec tout de même la volonté de s'imposer. Et les mauvaises langues rajouteront que l'absence de tacles et d'intensité, c'était déjà le cas sur les derniers matchs de championnat. Des critiques que le PSG entendra mais peu importe après tout puisque ce « Football Circus » à Riyad en Arabie Saoudite a rempli les caisses du club parisien avec un chèque de 15 millions d’euros à la clé. Et il a surtout permis de montrer que la popularité parisienne était énorme en Asie, où le club de la capitale pourrait repartir l'été prochain, sachant que plusieurs pays prévoient de dépenser des sommes colossales pour faire venir le PSG.