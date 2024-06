Leny Yoro au PSG, Al-Khelaïfi passe à l’action

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité du PSG en défense centrale, Leny Yoro a fait l’objet de discussions entre Nasser Al-Khelaïfi et le patron du LOSC, Maarten Petermann.

Ces derniers jours, la tendance n’est pas vraiment favorable au Paris Saint-Germain dans le dossier Leny Yoro, également convoité par le Real Madrid. Et pour preuve, le défenseur du LOSC et de l’Equipe de France Espoirs était à Wembley samedi soir afin d’assister à la finale de la Ligue des Champions entre le club merengue et le Borussia Dortmund. La préférence de Leny Yoro semble se diriger en direction du Real, mais le PSG n’a pas encore dit son dernier mot. En effet, Nasser Al-Khelaïfi fait le forcing pour tenter de décrocher la signature de l’international espoirs français, lequel est estimé à plus de 50 millions d’euros. A en croire les informations révélées par L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a eu l’occasion de discuter avec le patron du club nordiste Maarten Petermann samedi soir à Londres.

Le sujet principal du rendez-vous entre les deux hommes d’affaires ne concernait pas Leny Yoro mais au fil de la discussion, le nom du jeune homme de 18 ans est arrivé sur la table. Nasser Al-Khelaïfi a fait part à son homologue de sa volonté de recruter Leny Yoro lors du prochain mercato. Le quotidien sportif ajoute par ailleurs que le Paris Saint-Germain a conscience de la difficulté de ce dossier dans lequel le champion de France en titre n’est pas du tout favori en raison des intérêts du Real Madrid mais aussi de Liverpool ou encore de Chelsea. Les discussions entre Nasser Al-Khelaïfi et Maarten Petermann n’ont d’ailleurs pas beaucoup de poids dans ce dossier pour l’instant puisque L’Equipe rappelle que c’est entièrement le président délégué Olivier Létang qui a la main sur le mercato lillois.

Le journal rappelle enfin qu’à date, le PSG n’a formulé aucune offre officielle pour s’attacher les services de Leny Yoro, même si cela ne devrait plus trop tarder. La question est maintenant de savoir à quelle somme se négociera le transfert du joueur nommé dans l'équipe type de la saison lors de la cérémonie des trophées UNFP il y a trois semaines.